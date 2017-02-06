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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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В Афганистане и Пакистане из-за снегопада погибли около 100 человек
время публикации: 07:48
последнее обновление: 07:49
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В Афганистане и Пакистане из-за снегопада погибли около 100 человек

В результате сильного снегопада и схода лавин в Пакистане и Афганистане за последние три дня погибли 87 человек, еще 16 получили травмы. Об этом 5 февраля заявило афганское ведомство по защите от чрезвычайных ситуаций, передет DW.com.

В одной только деревне Афсайе на северо-востоке Афганистана погибли 46 жителей, после того как несколько лавин погребли под собой жилые дома, сообщил губернатор провинции Нуристан Хафиз Абдул Кайом.

"В настоящее время мы пытаемся добраться до оказавшихся недоступными регионов по воздуху", - указал он.

Агентство AFP пишет о 50 погибших в Афсайе и еще 54 жертвах в других регионах Афганистана.

На севере Пакистана в результате схода лавины погибли не менее 9 человек. Снежные массы накрыли деревню Шершал неподалеку от афганской границы.

Напомним, 18 января сразу три сильных подземных толчка магнитудой 5,3 произошли на территории центральной Италии. В результате схода лавины из-за землетрясения под снегом оказалась здание отеля Rigopiano в городе Фариндола на горе Гран-Сассо.

Жертвами лавины стали 29 человек.

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Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

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