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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 5 января 2017 г.
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В аэропорту Бангладеш поймали контрабандиста с 12 слитками золота в заднем проходе
время публикации: 19:50
последнее обновление: 19:56
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В аэропорту Бангладеш поймали контрабандиста с 12 слитками золота в заднем проходе

В аэропорту столицы Бангладеш Дакки задержали контрабандиста, который пытался провезти в заднем проходе 12 золотых слитков. Об этом сообщает ВВС.

Их общий вес составлял 1,2 килограмма. Обнаружили золото с помощью рентгена.

Подозреваемого, который прилетел из Малайзии, задержали.

Это уже не первый подобный инцидент в аэропорту Дакки: в прошлом году подобных случаев было два. Драгоценный металл пытаются переправить и другими способами.

Одна из крупнейших за последние годы партий золота изъяли в марте 2015 года. Тогда у дипломата из КНДР, который прилетел из Сингапура, нашли 27 килограммов золота.

Считается, что значительную часть этого драгоценного металла переправляют в Индию, которая входит в число крупнейших импортеров золота.

По данным полиции, за нелегальную доставку золота в эту страну курьерам предлагают около 300 долларов.

Напомним, в сентябре 2016 года в международном аэропорту Дакки Хазрат Шахжалал сотрудники таможенной службы Бангладеш нашли три килограмма золота в урне. В мусорном ведре обнаружили 10 золотых слитков.

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