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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 5 января 2017 г.
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Ответственность за теракт в Измире возложили на курдов: количество жертв растёт, СМИ цензурят
время публикации: 19:14
последнее обновление: 19:14
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В Турции членов "Рабочей партии Курдистана" (PKK) считают ответственными за теракт в Измире, произошедший после попытки полиции остановить заминированное транспортное средство.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, после взрыва уничтожены два террориста. Также принимаются меры по поимке еще одного.

Взрыв произошел у здания городского суда Измира. Погибли сотрудник полиции и работник суда. Ранены семеро, в том числе трое сотрудников полиции.

Губернатор Измира Эрол Айылдыз сообщил, что террористы привели в действие заминированный автомобиль.

"Сотрудники полиции попытались остановить заминированное транспортное средство у здания суда в районе Байраклы. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв", - сказал губернатор.

По словам Айылдыза, все указывает на то, что теракт осуществлен Рабочей партией Курдистана. Он говорит, что об этом можно судить по характеру теракта и данным о личностях, которые его осуществили.

Движение транспорта в районе перекрыто. Меры безопасности в районе Байраклы усилены. Группа граждан, собравшихся в районе теракта, с флагами Турции в руках озвучивают лозунг: "Мы требуем казни".

Верховный совет по радио и телевидению Турции ввел запрет на освещение в СМИ темы теракта в Измире.

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Четверг, 5 января 2017 г.  
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