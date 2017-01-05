Разведка США уверена, что Кремль вмешивается в избирательные процессы Штатов и Европы

Похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и последующее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено высшим российским руководством.
Это подтвердил во время слушаний в сенатском Комитете по вопросам вооруженных сил в четверг директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер, сообщает Укринформ.
Глава ЦРУ заявил о вмешательстве России в выборы в странах Европы
"По нашим оценкам, только высшее российское руководство могло уполномочить последнее похищение и раскрытие данных, направленное на выборы в США, учитывая объем и уязвимость тех, на кого это было нацелено", - заявил руководитель американской разведывательной структуры.
Он также выразил уверенность, что Россия будет проводить кибероперации против США и в дальнейшем. По его словам, ожидается, что они будут направлены на сбор разведывательной информации, обеспечение процесса принятия решений российским руководством, проведение операций влияния для поддержки военных и политических целей России, а также для подготовки киберпространства для будущих целей.
Кроме того, Клэппер сообщил, что имеет данные об использовании Россией кибертактики и инструментов с целью влияния на общественное мнение в Европе и Евразии.
Вместе с тем, он отметил, что кроме России, Соединенные Штаты подвержены угрозе в киберпространстве со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи, а также криминальных и террористических организаций, целями которых являются государственные, коммерческие, политические учреждения и отдельные граждане США.
Летом 2016 года выяснилось, что хакеры похитили из систем национального комитета Демократической партии электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая затем опубликовала эти материалы. Из документов следовало, что комитет поддерживал кандидата в президенты Хиллари Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу.
Разведслужбы США связали кибератаку с Россией, а в начале октября Вашингтон официально обвинил РФ во взломе.
Глава ЦРУ заявил о вмешательстве России в выборы в странах Европы
Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что Россия в течение последних лет неоднократно пыталась повлиять на исход выборов в различных европейских странах. Это заявление прозвучало во второй части интервью Бреннана телеканалу PBS. В первой части интервью он говорил, что Россия использовала в Сирии тактику "выжженной земли".
По словам Бреннана, вмешательство России в президентские выборы в США не является принципиально новым явлением. Глава ЦРУ заявил, что российские власти используют коррумпированных политиков и намерены финансировать политические партии и группы, поддерживающие их взгляды, для манипуляции политическими процессами. В частности, Бреннан отметил, что в скором времени выборы пройдут во Франции, Германии и ряде других европейских стран, и в США не могут игнорировать возможное вмешательство в них России с учетом собственного опыта.
"Должен сказать вам, что мои европейские коллеги выражают обеспокоенность по поводу того, что русские могут иметь в рукаве для достижения своих целей в ходе этих выборов", - отметил Бреннан.
В то же время глава ЦРУ выразил надежду на то, что в ближайшие несколько лет отношения Москвы и Вашингтона улучшатся, поскольку они исключительно важны для поддержания стабильности во всем мире.
Напомним, что в первой части интервью Бреннана, которая была опубликована накануне, глава ЦРУ заявил, что спецслужбы располагают твердыми доказательствами вмешательства России в президентские выборы, а также сообщил, что секретный доклад спецслужб США о предполагаемых хакерских атаках на американские политические институты будет посвящен исключительно России.
Как передает ABC News, упомянутый доклад будет представлен действующему президенту США Бараку Обаме вечером 5 января, а 6 января с ним будет ознакомлен и избранный президент страны Дональд Трамп, который ранее неоднократно выражал сомнения в причастности России к хакерским атакам в ходе президентских выборов. По данным Reuters, 5 января представители спецслужб также выступят в конгрессе.
На минувшей неделе спецслужбы США опубликовали открытую версию доклада о хакерских атаках из России во время предвыборной кампании. В документе идет речь о двух атаках, в результате которых хакерам удалось получить доступ к архивам электронной переписки некоторых ключевых сотрудников одной из политических партий США - по всей видимости, подразумевается Демократическая партия.
Между тем румынский хакер Марсел Лазар, известный под ником Guccifer, который ранее обнародовал переписку бывшего госсекретаря США и кандидата в президенты Хиллари Клинтон, усомнился в обвинениях Вашингтоном Москвы в кибератаках. Об этом хакер, отбывающий наказание в румынской тюрьме, заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Американцы сходят с ума по поводу России и того, что русские вторгаются в США. Это безумство. Это истерия", - уверен хакер. При этом стоит отметить, что Лазар говорил с журналистами еще в конце декабря, до обнародования первого из докладов американских спецслужб о вмешательстве России в предвыборную кампанию.
Как напоминает Fox News, Лазар был приговорен к заключению в США и Румынии. Он будет отбывать наказание в румынской тюрьме до 2019 года, а после этого его этапируют в США, где он должен будет провести в тюрьме еще четыре года и четыре месяца.
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