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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 5 января 2017 г.
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Мессенджер Telegram позволит удалять отправленные сообщения
время публикации: 11:11
последнее обновление: 12:56
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Telegram в последнем обновлении внедрил функцию, которая позволит удалять уже отправленные и прочитанные сообщения собеседником

Telegram в последнем обновлении внедрил функцию, которая позволит удалять уже отправленные и прочитанные сообщения собеседником. Об этом говорится в сообщении в блоге компании.

Подобная возможность появится в версии 3.16. С ее помощью можно будет удалять сообщения, отправленные в течение 48 часов - и они тоже пропадут у собеседника. Таким образом, как отмечается, мессенджер хочет помочь пользователям избежать ошибок.

Также в Telegram добавлены еще несколько небольших нововведений, в том числе кнопка быстрого возврата к концу переписки. Добавлено и несколько новых эмодзи для пользователей на Android.

Разработчики, помимо прочего, внедрили функцию, которая позволит отслеживать весь трафик, полученный через Wi-Fi или мобильный Интернет.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг защищенности мессенджеров от несанкционированного доступа к переписке.

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Четверг, 5 января 2017 г.  

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