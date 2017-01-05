Обама произнес прощальную речь перед вооружёнными силами США

Президент США Барак Обама на базе в Форт-Майер, штат Вирджиния, попрощался с вооруженными силами как верховный главнокомандующий. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на DailyMail.

В своей речи Обама сказал, что для него не было "большей привилегии и большей чести, чем служить в качестве главнокомандующего величайшей армии в мире".

Трамп хочет ограничить полномочия директора национальной разведки



"Размышляя о проблемах, с которыми мы вместе сталкивались, и о тех, что еще впереди, я считаю, что одна из самых больших задач, стоящих перед нашими вооруженными силами - это сохранить высочайшее доверие, которое американский народ справедливо предоставил вам", - сказал Обама, обращаясь к военным.

"Мы никогда не должны колебаться с тем, чтобы действовать, когда это необходимо для защиты нашей страны, но мы также не должны никогда бросаться в войну, потому что это должно быть последней, а не первой мерой", - добавила она.

Обама также призвал к гладкой передаче контроля над вооруженными силами США будущему главнокомандующему Дональду Трампу.

Как сообщает Daily Mail, в ходе речи Обамы член почетного караула потерял сознание.

На мероприятии присутствовали министр обороны США Эштон Картер, вице-президент Джо Байден и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

В ходе церемонии Обама провел смотр войск почетного караула, выстроенного в его честь.

После представления флагов родов войск и исполнения национального гимна Данфорд вручил Обаме медаль армии США "За выдающиеся заслуги". При этом Данфорд высоко оценил действия уходящего президента как верховного главнокомандующего.

Кроме того, на сайте Белого дома представлены достижения Обамы в качестве президента США - его борьба с терроризмом и уничтожение Усамы Бин Ладена, создание системы противоракетной обороны и сдерживание агрессивных действий России. Картер также похвалил Обаму за умелое руководство вооруженными силами страны.

Барак Обама в пятницу, 6 января, пригласит в Белый дом именитых гостей на вечеринку по поводу сложения полномочий главы государства. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

"Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама проведут прощальный вечер для самых близких друзей и основных доноров в пятницу", - пишет издание.

Ранее, в декабре, Обамы впервые выразили свое намерение собрать гостей, рассказав об этом во время интервью журналу People. Пресс-служба Белого дома пока не обнародовала никакой информации по этому поводу. Как правило, администрация Обамы в подобных случаях удерживает все детали до последнего. Но, несмотря на это, список приглашенных именитых гостей уже появился в СМИ.

В частности, стало известно, что прощальную вечеринку посетят такие известные исполнители, как Бейонсе, Ашер, Стиви Уандер, рэпер Jay Z, актеры Сэмюэл Джексон и Брэдли Купер, режиссеры Джей-Джей Абрамс и Джордж Лукас. Кроме того, приглашение получила Опра Уинфри, известная как популярная ведущая ток-шоу, актриса и продюсер, а также другие известные личности.

"Если эта звездная тусовка будет следовать традиционным правилам Белого дома, их мобильные гаджеты останутся на входных воротах Белого дома, поэтому фото и видео в социальных сетях вряд ли появятся", - пишет издание.

Ранее в январе Барак Обама заявил, что обратится к нации с прощальной речью 10 января. Соответствующее заявление главы государства опубликовано на официальном сайте Белого дома. Последнее официальное обращение к американцам Обама планирует совершить в Чикаго, штат Иллинойс.

20 января Барак Обама покинет пост президента США. В этот день состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Трамп хочет ограничить полномочия директора национальной разведки



Избранный президентом США Дональд Трамп намерен ограничить полномочия директора национальной разведки. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на CNN.

Трамп является критиком американских спецслужб и скептически относится к выводам разведывательного сообщества о том, что Россия стоит за кибератаками с целью повлиять на результаты президентских выборов в США.

По данным одного из источников, идею ограничения полномочий офиса директора национальной разведки Трампу предложил экс-глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, которого будущий президент выбрал на должность советника по национальной безопасности.

Офис директора национальной разведки был создан в 2004 году с целью координации между различными ведомствами после теракта 11 сентября.

Как сообщалось, в пятницу, 6 января, должна состояться встреча Трампа с руководителями американских разведслужб для обсуждения ситуации по поводу причастности России к кибератакам на политические институты США во время президентских выборов.

Как стало известно позже, в докладе, который будет представлен избранному президенту, содержатся доказательства того, что Россия передала WikiLeaks похищенные хакерами материалы Национального комитета Демократической партии через третью сторону.

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