Британия назначила нового посла в ЕС. Работал в Украине и России

Экс-посол Британии в Украине Тим Барроу назначен на должность посла Соединенного Королевства в Евросоюзе, сообщает ВВС-Russian.
Барроу сменит на этой должности Айвана Роджерса, который был назначен послом в ЕС в ноябре 2013 года и уходит с этого поста раньше запланированного срока.
В последнее время Роджерс подвергался критике со стороны британских парламентариев за свои резкие высказывания о "брексите".
В декабре Роджерс заявил, что Британии понадобится 10 лет на заключение торгового договора с ЕС.
В сообщении о своей отставке Роджерс отметил, что у Лондона нет обширного опыта переговоров, необходимого для реализации "брексита".
Как ожидается, Барроу предстоит сыграть ключевую роль в переговорах по выходу Британии из Евросоюза. Эксперты отмечают, что его тоже сложно назвать горячим сторонником "брексита".
Тим Барроу работал послом в России с 2011 по 2015 год, а с 2006 по 2008 год занимал должность посла Британии в Украине.
Напомним, что 23 июня в Великобритании прошел референдум, результаты которого показали, что большинство британцев выступают за выход из Евросоюза (52% против 48%). После этого лидеры Евросоюза приняли совместное заявление, в котором призвали власти Великобритании как можно скорее начать реализацию решения о выходе из ЕС.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена начать процедуру выхода из ЕС в марте 2017 года.
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