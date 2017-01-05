В Японии группе дельфинов помогли сбежать из аквариума в океан. Только один не вернулся в "плен"

Из аквариума в японском городке Тайцзи сбежала группа дельфинов. Сотрудники центра Dolphin Base обнаружили, что сетки, отделяющие бассейн для дельфинов от океана, были порезаны. Это помогло четырем животным покинуть центр, сообщает BBC-Ukrainian.

Позже трое дельфинов сами вернулись. Еще один остается на свободе, но плавает неподалеку.

Центр выразил недовольство таким поступком неизвестного человека, который, по словам его работников, подверг дельфинов опасности.

Тайцзи известен скандальной ежегодной охотой на дельфинов и китов, которая длится с сентября по март и постоянно провоцирует международную критику.

Напомним, в 2013 году правительство Японии официально признало, что разрешает охоту на китов ради добычи еды, а не в научных целях.

Китобойный промысел был запрещен в 1982 году. Исключение было сделано только для малых народов. Запрет должен был вступить в силу 4 года спустя, но не все страны согласились принять мораторий. Согласно уставу комиссии IWC, любое государство, несогласное с изменениями в документе, имеет право не исполнять нововведения. Помимо Японии, этим пунктом воспользовались Норвегия и Исландия.

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