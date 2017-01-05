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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 5 января 2017 г.
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Китайские учёные создали водонепроницаемую и огнеупорную бумагу
время публикации: 14:20
последнее обновление: 14:29
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Китайские учёные создали водонепроницаемую и огнеупорную бумагу

Китайские ученые разработали устойчивую к воздействию огня и воды бумагу.

Новый материал по своим характеристикам не имеет аналогов в мире.

"Бумага была разработана группой исследователей во главе с профессором Шанхайского института керамики при Китайской академии наук Чжу Инцзе. Разработчики уже направили запрос на получение патента на свое изобретение в Китае", - указывается в публикации.

Как пишет "Шанхай жибао", эта неорганическая бумага довольно эластичная, прочная и не подвержена механическим повреждениям в экстремальных условиях.

Как утверждают разработчики, новый материал выдерживает воздействие температуры в 200 градусов по Цельсию. Благодаря своей структуре, бумага также отталкивает воду даже в том случае, если она механически повреждена. На ней не остается никаких следов при соприкосновении с молоком, кофе, соком или чаем.

С практической точки зрения, считают ученые, существует масса вариантов применения нового материала: от использования для хранения особо важных документов до рекламных щитов на улицах.

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Четверг, 5 января 2017 г.  

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