На первом в году заседании ЕП выберет новое руководство: в фаворитах "народник" Тайани

На первом в новом году пленарном заседании Европейский парламент выберет новое руководство. Фаворитом на должность президента ЕП считается представитель от группы Европейских народников, бывший еврокомиссар, итальянец Антонио Тайани (Antonio Tajani).

Кроме президента, депутаты назначат вице-президентов и глав парламентских комитетов. Пленарное заседание пройдет 16-19 января в Страсбурге, отмечает УНИАН.

Тайани в 2014 году был избран вице-президентом ЕП, а до этого занимал должность вице-президента Европейской комиссии: в 2008-2010 гг. он был ответственным за вопросы транспорта, а в 2010-2014 гг. - за промышленность и предпринимательство. Кандидатура Тайани уже вызвала острую критику со стороны группы социалистов.

В частности, вице-президент группы Таня Файон (Tanja Fajon) заявила: "Дорогой господин Тайани, в своем интервью Вы заявили, что хотите быть президентом парламента, который борется за ценности, но, дорогой господин Тайани, какие ценности вы имеете в виду? Те же ценности, которые имеют Берлускони и Орбан? Ценности распределения, ловких сделок, а не солидарности, прозрачности и общего европейского подхода? Это не то направление, в котором должна идти Европа. Последняя вещь, которую требуют демократические институты ЕС, это неудачная модель Берлускони".

В свою очередь, социалисты выдвинули на должность президента ЕП лидера группы, итальянца Джанни Питтеллу (Jianni Pittella), который известен, среди прочего, тем, что высказывался за восстановление отношений с Россией.

Группа Европейских консерваторов и реформистов выдвинула кандидатом в президенты своего вице-президента Хельгу Стейвенс (Helga Stevens), группа Альянса либералов и демократов - лидера группы Ги Верховстадта (Guy Verhofstadt), группа Европейских объединенных левых/Северные зеленые левые - депутата от Италии Элеонору Форенцу (Eleonora Forenza), группа Зеленых - депутата от Великобритании Джину Ламберт (Jean Lambert).

Также будут выбраны 14 вице-президентов ЕП.

Президент Европейского парламента избирается на два с половиной года - половину срока работы парламента. Действующий парламент был избран 22-25 мая 2014 года и состоит из 751 депутата от 28 стран - членов ЕС.

Сейчас президентом ЕП является представитель социалистов, немец Мартин Шульц, который уже заявил о том, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок, и намерен вернуться в Германию, чтобы принять участие в следующих парламентских выборах, которые пройдут в сентябре этого года.

Cсылки по теме: