Президент Венесуэлы выбрал преемника на случай своей отставки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил 42-летнего губернатора штата Арагуа Тарека эль-Аиссами новым исполнительным вице-президентом страны. Об этом глава государства сообщил в среду на заседании правительства, которое транслировал телеканал TeleSUR. Кроме того, назначены 15 новых министров.

"Я назначил исполнительным вице-президентом Тарека эль-Аиссами с его молодостью, его опытом, его ответственностью и его храбростью", - заявил Мадуро.

Согласно конституции Венесуэлы, в случае досрочной отставки президента, которой добивается оппозиция, именно исполнительный вице-президент станет во главе государства до следующих выборов, то есть в течение ближайших двух лет, отмечает ТАСС.

Мадуро в среду также объявил о ряде перестановок в кабинете министров. В частности, глава государства принял решение объединить несколько ведомств в Министерство экономики и финансов, которое возглавит депутат от штата Мерида, преподаватель экономики Рамон Лобо. Кроме того, министром нефтяной промышленности вместо Эулохио дель Пино назначен Нельсон Мартинес, ранее работавший топ-менеджером государственных энергетических компаний.

Во главе Министерства образования станет депутат Элиас Хауа, он же назначен вице-президентом по выполнению социалистических задач. Адан Чавес Фриас, брат бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса, станет министром культуры, а Угбель Роа - министром науки и технологий. Министерство труда возглавит Франсиско Торреальба, а Министерство здравоохранения - Антониета Капоралес Самора. Министром городского и сельского хозяйства назначен Эрика Фариа, министром экосоциализма и водных ресурсов - полковник ВВС Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес, министром общественных работ - адмирал Сесар Альберто Саласар Коль.

В свою очередь, экс-министр обороны Кармен Мелендес станет вице-президентом по вопросам политической независимости, безопасности и мира. Аристобуло Истурис Альмейда, который до настоящего момента занимал пост исполнительного вице-президента Венесуэлы, возглавит Министерство по вопросам коммун и общественных движений. Он также назначен вице-президентом по вопросам развития территориального социализма.

Напомним, в октябре многочисленные антиправительственные акции протеста в городах Венесуэлы переросли в столкновения демонстрантов с силовиками.

Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за решение о начале процедуры импичмента Мадуро.

За несколько дней до этого парламент Венесуэлы назвал действия Мадуро государственным переворотом из-за того, что тот заблокировал начало референдума о собственном импичменте.

С середины января в Венесуэле действует чрезвычайное экономическое положение, в рамках которого сократили рабочий день для госслужащих, а также время работы крупных торговых центров.

По данным МВФ, в 2016 году инфляция в Венесуэле достигнет 720%. В 2015 году в стране была зафиксирована инфляция на уровне 275%.

В начале июня в Венесуэле начались голодные бунты.

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