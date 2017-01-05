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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 5 января 2017 г.
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Теракт и перестрелка возле суда в турецком Измире: убиты два боевика, есть пострадавшие
время публикации: 16:39
последнее обновление: 17:11
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Около здания суда в турецком городе Измир прогремел мощный взрыв
Около здания суда в турецком городе Измир прогремел мощный взрыв
Около здания суда в турецком городе Измир прогремел мощный взрыв

Около здания суда в турецком городе Измир прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает Independent.

"Непосредственного подтверждения причины взрыва или каких-либо жертвах не поступало", - говорится в публикации.

На фотографиях, сделанных из окрестных домов, видны горящие автомобили.

Как передает CNN Turk, около суда взорвалась начиненная взрывчаткой машина, сообщается о трех раненых. Позднее количество пострадавших увеличилось до 11 человек, не менее 10 раненых доставлены в больнцы.

По данным Hurriyet Daily News со ссылкой на информагентство Dagan, взрыв произошел у входа для судей и прокуроров.

Источники Reuters сообщают, что полицейские ликвидировали двух нападавших, ведутся поиски третьего.

Полиция пытается эвакуировать людей с места происшествия, поскольку есть опасения, что у одного из террористов есть вторая бомба.

На месте инцидента находятся машины скорой помощи.

Ранее турецкая полиция задержала в провинции Измир около 30 подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе, в результате которого погибло 39 человек. Среди задержанных оказались три семьи, заподозренные в связях с группировкой "Исламское государство", взявшей на себя ответственность за этот теракт, а также выходцы из Дагестана и стран Средней Азии.

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Четверг, 5 января 2017 г.  

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