Теракт и перестрелка возле суда в турецком Измире: убиты два боевика, есть пострадавшие

Около здания суда в турецком городе Измир прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает Independent.

"Непосредственного подтверждения причины взрыва или каких-либо жертвах не поступало", - говорится в публикации.

На фотографиях, сделанных из окрестных домов, видны горящие автомобили.

Как передает CNN Turk, около суда взорвалась начиненная взрывчаткой машина, сообщается о трех раненых. Позднее количество пострадавших увеличилось до 11 человек, не менее 10 раненых доставлены в больнцы.

По данным Hurriyet Daily News со ссылкой на информагентство Dagan, взрыв произошел у входа для судей и прокуроров.

Источники Reuters сообщают, что полицейские ликвидировали двух нападавших, ведутся поиски третьего.

Полиция пытается эвакуировать людей с места происшествия, поскольку есть опасения, что у одного из террористов есть вторая бомба.

На месте инцидента находятся машины скорой помощи.

Ранее турецкая полиция задержала в провинции Измир около 30 подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе, в результате которого погибло 39 человек. Среди задержанных оказались три семьи, заподозренные в связях с группировкой "Исламское государство", взявшей на себя ответственность за этот теракт, а также выходцы из Дагестана и стран Средней Азии.

Cсылки по теме: