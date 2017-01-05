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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 5 января 2017 г.
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На север Германии обрушился ураган. Объявлено чрезвычайное положение
время публикации: 09:00
последнее обновление: 09:01
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На севере Германии, в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания, объявлен режим чрезвычайного положения из-за ураганного ветра

На севере Германии, в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания, объявлен режим чрезвычайного положения из-за ураганного ветра. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, наводнение может стать крупнейшим за последние 10 лет.

Вечером в среду, 4 января, были зафиксированы затопления на улицах в городах Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар. Повреждены десятки зданий. В Любеке по меньшей мере 8 автомобилей были вытащены из затопленных территорий. Пешие подходы к центральным районам городов оказались перекрыты.

Метеорологи допускают, что уровень воды в городах поднимется еще на 10 сантиметров. В Любеке, Висмаре и Ростоке уровень уже превысил норму более чем на полтора метра.

При этом, согласно сообщению телевещателя ARD, ураганный ветер немного стих. На острове Рюген один из районов коммуны Гагер оказался отрезанным от остальной части острова. Еще на одном острове Германии - Узедоме - повреждения оказались более существенными.

На востоке и юге страны не исключены сильные снегопады и ливни с градом. Завтра, 6 января, по всей Германии ожидаются морозы до минус 7 градусов, а в горах - до минус 20.

Ранее синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях 6-7 января.

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Четверг, 5 января 2017 г.  

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