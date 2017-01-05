Во Франции арестовали бывшего премьера Косово

Полиция Франции задержала бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная по ордеру из Сербии в отношении военных преступлений. Об этом сообщает "Радио Свобода".
"По данным министерства, французские правоохранители задержали его по ордеру на арест, выданном Сербией еще в 2004 году, что, как говорится в заявлении, "неприемлемо для нас". МИД добавил, что делает все возможное, чтобы добиться освобождения Харадиная", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Косово.
Reuters со ссылкой на неназванные источники в полиции Франции добавляет, что Харадиная задержали в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции после прибытия рейсом из Приштины.
Летом 2015 года его уже задерживали по сербскому ордеру в Словении, но через два дня отпустили под дипломатическим давлением.
Напомним, Рамуш Харадинай непродолжительное время был премьер-министром Косово в 2004-2005 годах, когда этот автономный сербский край был фактическим протекторатом ООН, уже не подконтрольным Белграду. Во время Косовской войны 1998-99 годов он был одним из полевых командиров сепаратистской вооруженной группировки "Армия освобождения Косово".
Сербия обвиняет его в военных преступлениях против гражданских сербов во времена Косовской войны.
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