В сирийском Джабле террорист-смертник устроил взрыв у стадиона: много жертв

В результате теракта в городе Джабла сирийской провинции Латакии погибли девять человек, 25 получили ранения.
Об этом в четверг 5 января сообщило сирийское государственное телевидение, передает "Интерфакс-Украина".
По его информации, взрыв у местного стадиона устроил террорист-смертник.
По данным западных СМИ, ссылающихся на сообщения правозащитных организаций, рядом со стадионом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, погибли 14 человек.
Напомним, 16 декабря 2016 года в Дамаске в районе Аль-Мидан ребенок в заминированном поясе совершил теракт.
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