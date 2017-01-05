Президент Молдовы Додон впервые с 2008 года встретился с лидером Приднестровья

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон встретился с лидером непризнанной республики Приднестровье. Об этом Додон написал на свои странице в Facebook.

"Встретился с руководителем Приднестровья Вадимом Николаевичем Красносельским (первый визит президента Молдовы в Приднестровье с 2008 года). Поздравил его с победой на выборах, что не делал ни один президент Республики Молдова", – написал новый президент Молдовы.

По словам Додона "встреча является первым важным шагом на пути нахождения решений накопившихся вопросов и проблем".

"Обсудили целый спектр вопросов ... Договорились о том, что наши коллеги разработают пакетный подход в решении ряда вопросов и что в ближайшее время снова встретимся, чтобы обсудить конкретные решения и сроки", – добавил Додон.

По словам нового президента Молдовы главной задачей администраций Молдовы и Приднестровья являются "конкретные результаты в течение 2017-го года".

Ранее сообщалось, что президент Молдавии пророссийской политик Игорь Додон заявил о готовности к переговорам с Приднестровьем.

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