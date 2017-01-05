В Турции двух военных осудили на пожизненное за участие в перевороте

За причастность к попытке военного переворота 15 июля 2016 года суд турецкой провинции Эрзурум присудил пожизненный срок двум военным.
Об этом сообщает The Daily Sabah.
Сообщается, что бывшего полковника и майора следствие связывает с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Как передает "Европейская правда", следствие установило, что двое ныне осужденных военных должны были стать старшими командирами в провинции Эрзурум в том случае, если бы июльская попытка переворота была удачной.
Издание отмечает, что этот судебный приговор стал первым для участников июльского путча.
"Суд приговорил полковника Мурата Колчака и майора Мурата Йылмаза до пожизненного заключения", – говорится в сообщении.
Добавим, следствие установило, что осужденные военные пользовались мобильным приложением Bylock, которым пользовались другие члены организации Гюлена.
Стоит добавить, что Эрзурум является родным городом Гюлена, который проживает в Соединенных Штатах Америки.
Напомним, недавно в суде Стамбула начались первые слушания по делу в отношении 29 офицеров полиции, задержанных за причастность к попытке переворота в июле этого года.
|
Cсылки по теме:
В Турции арестовали брата Гюлена
// NEWSru.ua // В мире // 2 октября 2016 г.
Турция заявила о побеге 32 дипломатов-мятежников и "положительных сигналах" по Гюлену из США
// NEWSru.ua // В мире // 12 августа 2016 г.
Турецкое правительство продолжает поиски 200 путчистов и 9 генералов. Задержаны 10 иностранцев
// NEWSru.ua // В мире // 8 августа 2016 г.
Турецкие власти издали ордер на арест Гюлена
// NEWSru.ua // В мире // 4 августа 2016 г.
В Турции разрешили арестовывать задержанных на месяц и задержали племянника Гюлена
// NEWSru.ua // В мире // 23 июля 2016 г.