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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 5 января 2017 г.
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Из-за разлива 300 тонн нефти в Сингапуре закрыли пляжи
время публикации: 18:52
последнее обновление: 18:58
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Из-за разлива 300 тонн нефти в Сингапуре закрыли пляжи

Власти Сингапура закрыли для посещения часть общественных пляжей на юго-востоке и северо-востоке страны после разлива примерно 300 тонн топлива, произошедшего в результате столкновения двух сухогрузов в Джохорском проливе. Об этом говорится в распространенном заявлении Национального управления по охране окружающей среды.

В частности, в районе Чанги на северо-востоке страны ограничен доступ к береговой линии протяженностью около 800 метров, еще около 100 метров закрыто в районе небольшого острова Пулау Убин, отмечается в сообщении. В операции по очистке прибрежных вод принимают участие 17 специализированных судов, а также более 200 человек, передает ТАСС.

Кроме того, власти приостановили на неопределенное время деятельность трех местных рыболовных компаний.

Инцидент с попаданием нефти в воды Джохорского пролива произошел в ночь на 4 января в результате столкновения сингапурского и гибралтарского контейнеровозов неподалеку от восточного побережья Малайзии в штате Джохор.

Ранее в израильском городе Хайфа на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов после возгорания емкости с горючим произошел мощный взрыв. Резервуар емкостью 12 кубических метров был заполнен лишь на десятую часть в момент, когда произошло возгорание.

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Четверг, 5 января 2017 г.  

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