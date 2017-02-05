В Турции "за связи с ИГИЛ" арестовали уже 400 человек

В Турции по подозрению в связях с группировкой "Исламское государство" арестованы более 400 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Аресты проводились по всей стране, включая столицу, Стамбул, Газиантеп и Измир.

Как сообщалось ранее, в Анкаре были арестованы 60 человек, большинство из них иностранцы.

Крупнейшая операция была проведена в юго-восточной провинции Шанлыурфа, там задержаны более 100 подозреваемых.

В 2016 году в Турции произошло несколько крупных нападений, в организации которых власти обвиняют как курдских сепаратистов, так и джихадистов.

В частности, 19 января суд Анкары вынес решение об аресте двух задержанных в рамках расследования покушения на посла России в Турции Андрея Карлова.

17 января уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, которого ранее называли исполнителем теракта в одном из стамбульских ночных клубов в новогоднюю ночь, был задержан турецкими правоохранителями.

6 января полиция Турции в рамках расследования теракта в Измире задержала 18 человек.

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