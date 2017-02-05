В спа-салоне в Китае сгорели 18 человек

|
На востоке Китая в спа-салоне вспыхнул пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек.
Об этом сообщает People's Daily.
"По меньшей мере 18 человек погибли и двое получили ранения в результате пожара в спа-салоне в округе Тиантай в восточной провинции Чжэцзян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что люди, оказавшиеся в огненной ловушке, пытались выбраться из салона, выпрыгивая из окна.
Сейчас продолжается расследование инцидента.
Также в этот день в центре по переработке отходов Hanbury Plastic Recycling Ltd в городе Сток-он-Трент в центральном английском графстве Стаффордшир вспыхнул огромный пожар.
|
Cсылки по теме:
В Киеве на набережной загорелись склады. Масштабный пожар уже локализовали
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.
Двое пьяных подростков на Львовщине подожгли школу, чтобы украсть классный журнал
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.
На Харьковщине горел нефтеперерабатывающий завод
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.
В Чили лесные пожары уничтожили город
// NEWSru.ua // В мире // 27 января 2017 г.
В Лондоне прогремел мощный взрыв, трое пострадавших
// NEWSru.ua // В мире // 23 января 2017 г.
В Японии горит нефтезавод, эвакуированы почти 3 тысячи человек
// NEWSru.ua // В мире // 22 января 2017 г.
Во Львовской области горела церковь XIX века
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.