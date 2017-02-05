В спа-салоне в Китае сгорели 18 человек

На востоке Китая в спа-салоне вспыхнул пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек.

Об этом сообщает People's Daily.

"По меньшей мере 18 человек погибли и двое получили ранения в результате пожара в спа-салоне в округе Тиантай в восточной провинции Чжэцзян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди, оказавшиеся в огненной ловушке, пытались выбраться из салона, выпрыгивая из окна.

Сейчас продолжается расследование инцидента.

Также в этот день в центре по переработке отходов Hanbury Plastic Recycling Ltd в городе Сток-он-Трент в центральном английском графстве Стаффордшир вспыхнул огромный пожар.

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