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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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В спа-салоне в Китае сгорели 18 человек
время публикации: 20:35
последнее обновление: 20:35
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В спа-салоне в Китае сгорели 18 человек

На востоке Китая в спа-салоне вспыхнул пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек.

Об этом сообщает People's Daily.

"По меньшей мере 18 человек погибли и двое получили ранения в результате пожара в спа-салоне в округе Тиантай в восточной провинции Чжэцзян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди, оказавшиеся в огненной ловушке, пытались выбраться из салона, выпрыгивая из окна.

Сейчас продолжается расследование инцидента.

Также в этот день в центре по переработке отходов Hanbury Plastic Recycling Ltd в городе Сток-он-Трент в центральном английском графстве Стаффордшир вспыхнул огромный пожар.

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Воскресенье, 5 февраля 2017 г.  

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