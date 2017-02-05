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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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СМИ: в марте ЕС продлит санкции против соратников Путина
время публикации: 12:12
последнее обновление: 12:20
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В марте ЕС продлит санкции против соратников Путина

Чиновники Евросоюза собрались продлить срок действия санкций против граждан России, виновных в дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, Еврокомиссия в середине марта на полгода продлит санкции против более чем ста граждан России и Украины. Среди них Аркадий Ротенберг, совладелец СМП-банка, и Юрий Ковальчук, крупнейший акционер банка "Россия".

Санкции Евросоюза и США были введены в 2014 году вскоре после окупации Крыма к России. Сначала они коснулись только отдельных лиц и банков. С обострением ситуации на Донбассе и началом боевых действий заработали санкции против целых секторов российской экономики: финансового, энергетического и оборонного.

Ранее МИД Германии заявило, что вопрос снятия санкций с России остается зависимым от прогресса в минских переговорах о мире в Украине. Тождественная позиция в этом вопросе и во Франции, о чем заявил глава МИД страны Жан-Марк Эро.

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