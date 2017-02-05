СМИ: в марте ЕС продлит санкции против соратников Путина

Чиновники Евросоюза собрались продлить срок действия санкций против граждан России, виновных в дестабилизации ситуации в Украине.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно сообщению, Еврокомиссия в середине марта на полгода продлит санкции против более чем ста граждан России и Украины. Среди них Аркадий Ротенберг, совладелец СМП-банка, и Юрий Ковальчук, крупнейший акционер банка "Россия".
Санкции Евросоюза и США были введены в 2014 году вскоре после окупации Крыма к России. Сначала они коснулись только отдельных лиц и банков. С обострением ситуации на Донбассе и началом боевых действий заработали санкции против целых секторов российской экономики: финансового, энергетического и оборонного.
Ранее МИД Германии заявило, что вопрос снятия санкций с России остается зависимым от прогресса в минских переговорах о мире в Украине. Тождественная позиция в этом вопросе и во Франции, о чем заявил глава МИД страны Жан-Марк Эро.
|
Cсылки по теме:
СМИ: Трамп пообещал Тимошенко не отменять санкции против РФ
// NEWSru.ua // Украина // 4 февраля 2017 г.
Эстония призвала ужесточить санкции против РФ в случае продолжения эскалации на украинском Донбассе
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.
Украина пообещала в СБ ООН подать на РФ в Международный суд. Европа призвала прекратить огонь на Донбассе
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.
Трамп опроверг смягчение санкций против ФСБ
// NEWSru.ua // В мире // 3 февраля 2017 г.
В Минске договорились обменяться списками пленных и призвали до 5 февраля к полной "тишине"
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.
Парубий вместе с нардепами обратился с открытым письмом к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.