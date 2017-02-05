Вице-президент США: вопрос об отмене санкций будет зависеть от поведения Москвы

Вопрос об отмене санкций против России будет зависеть от поведения Москвы. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью ABC News.
"Это вопрос, который будет решен в ближайшие месяцы", – ответил Пенс на вопрос, будут ли сохранены санкции в отношении России, пока она нарушает соглашение о прекращении огня в Украине.
"Это просто все зависит ... от того, увидим ли мы изменения в отношении России и будет ли возможность работать на общих интересах", а именно бороться с ИГИЛ, добавил Пенс.
По его словам, решение будет принято "в ближайшие месяцы".
"У России есть общий (с США – ред.) интерес в противостоянии радикальному исламскому терроризму и особенно ИГИЛ, и если у нас есть возможность работать вместе, я думаю, что президент ищет возможности для восстановления отношений (с Россией – ред.)", – сказал он.
Как отмечает ABC News, такого рода сотрудничество с Путиным может столкнуться с бешеным сопротивлением, даже со стороны членов партии президента. В частности, сенатор Джон Маккейн от штата Аризона является одним из тех, кто выступает против такого партнерства из-за действий России в Сирии, в том числе нападения на поддерживаемых США повстанцев, а также из-за поддержки режима сирийского президента Башара аль-Асада.
Как сообщалось, Европейский Союз продолжит экономические санкции против России, в первую очередь в части замораживания активов бизнесменов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на стремление США улучшить российско-американские отношения.
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