Инвесторы из Никарагуа и Доминиканы приедут в оккупированную Ялту

Дипломаты из Никарагуа и Доминиканской республики подтвердили свое участие в проведении третьего Ялтинского международного экономического форума.
Об этом сообщили в пресс-службе фонда "ЯМЭФ" со ссылкой на его директора Сергея Лазуткина, передают "Новости Крыма".
"В ходе деловых мероприятий, которые проводились в последние полгода, мы провели переговоры с сербскими, болгарскими политическими партиями, которые также высказывали заинтересованность в участии в форуме", – добавил Лазуткин.
Глава оккупационой власти Крыма Сергей Аксенов намерен лично пообщаться с инвесторами, которые примут участие в ЯМЭФ-2017.
Отметим, в Ялте рыболовов-любителей приравняли к браконьерам.
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