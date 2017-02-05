 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Инвесторы из Никарагуа и Доминиканы приедут в оккупированную Ялту
время публикации: 14:22
последнее обновление: 14:53
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Дипломаты из Никарагуа и Доминиканской республики подтвердили свое участие в проведении третьего Ялтинского международного экономического форума

Дипломаты из Никарагуа и Доминиканской республики подтвердили свое участие в проведении третьего Ялтинского международного экономического форума.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда "ЯМЭФ" со ссылкой на его директора Сергея Лазуткина, передают "Новости Крыма".

"В ходе деловых мероприятий, которые проводились в последние полгода, мы провели переговоры с сербскими, болгарскими политическими партиями, которые также высказывали заинтересованность в участии в форуме", – добавил Лазуткин.

Глава оккупационой власти Крыма Сергей Аксенов намерен лично пообщаться с инвесторами, которые примут участие в ЯМЭФ-2017.

Отметим, в Ялте рыболовов-любителей приравняли к браконьерам.

facebook

Cсылки по теме:

На Чонгаре завершили строительство башни, которая начнёт вещание на Крым
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.

Семье Царёва отдали "отжатую" птицефабрику Бахматюка под Симферополем
// NEWSru.ua // Экономика // 9 августа 2016 г.

Сепаратист Царёв получил в Крыму детский санаторий "Ай-Тодор"
// NEWSru.ua // Украина // 3 августа 2016 г.

Оккупанты хотят спасти курортный сезон в Крыму с помощью китайцев
// NEWSru.ua // Украина // 17 мая 2016 г.

Оккупанты признали, что не смогут без разрешения Украины построить Керченский мост
// NEWSru.ua // Украина // 24 марта 2016 г.

В Ялте возмущены земельным дерибаном от зятя "Гоблина": парков не осталось, все застраивается "каменными гробами"
// NEWSru.ua // Украина // 14 марта 2016 г.

Оккупанты Крыма планируют устроить игорную зону возле Ласточкиного гнезда
// NEWSru.ua // Экономика // 16 сентября 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 17:38
 В Турции "за связи с ИГИЛ" арестовали уже 400 человек
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 5 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 17:38

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017