 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Палата представителей конгресса США снова рассмотрит STAND for Ukraine Act
время публикации: 12:40
последнее обновление: 12:40
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Палата представителей конгресса США снова рассмотрит STAND for Ukraine Act

Американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в Сенате США.

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает Укринформ.

Новый проект закона, зарегистрированный под номером H. R. 830, носит название: "О сдерживании, предотвращении и прекращении российской агрессии в Украине, помощи демократическим преобразованиям в Украине, а также других целях".

Известно, что документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей 2 февраля конгрессменом-республиканцем Энгелом Эллиотом в соавторстве с 24 членами Палаты представителей, в том числе из Республиканской и Демократической партий.

Согласно процедуре, законопроект отправлен на обсуждение в комитеты по вопросам международных дел, финансов, юридических дел и бюджетных вопросов.

Текст нового проекта закона пока не обнародован на официальных источниках. Однако сообщается, что он идентичен STAND for Ukraine Act, который был принят только нижней палатой американского Конгресса в прошлом году.

Он, в частности, предусматривал ужесточение санкций против Российской Федерации, закрепление существующих наказаний на законодательном уровне, а также вводил ограничения на предоставление России странами-членами НАТО товаров и услуг военного назначения, содержащих американские технологии или компоненты, пока она не прекратит оккупацию Украины.

Отдельно документ отвергает любые формы признания российской власти в Крыму.

STAND for Ukraine Act в прошлом году так и не был поставлен на голосование в Сенате до завершения сессии. По процедуре, теперь он должен быть принят по-новому в обеих палатах Конгресса.

facebook

Cсылки по теме:

Чалый: на этих президентских выборах в США гораздо больше внимания уделяется Украине
// NEWSru.ua // Украина // 4 ноября 2016 г.

Украина подписала со США концепцию двустороннего партнерства в области обороны. К войне с Россией подключается иностранный генералитет
// NEWSru.ua // Украина // 8 сентября 2016 г.

После выборов в США Украина может получить летальное оружие – посол
// NEWSru.ua // Украина // 8 августа 2016 г.

В Конгрессе США зарегистрирован законопроект об усилении санкций против России
// NEWSru.ua // Украина // 30 апреля 2016 г.

Порошенко в США призвал Запад сотрудничать с Украиной в области безопасности и не снимать санкции с РФ
// NEWSru.ua // Украина // 31 марта 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:45
 Первыми финалистами отбора Евровидения 2017 стали TAYANNA и группа "Сальто Назад"
// Культура


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 5 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 12:45

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017