Палата представителей конгресса США снова рассмотрит STAND for Ukraine Act

Американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в Сенате США.

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает Укринформ.

Новый проект закона, зарегистрированный под номером H. R. 830, носит название: "О сдерживании, предотвращении и прекращении российской агрессии в Украине, помощи демократическим преобразованиям в Украине, а также других целях".

Известно, что документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей 2 февраля конгрессменом-республиканцем Энгелом Эллиотом в соавторстве с 24 членами Палаты представителей, в том числе из Республиканской и Демократической партий.

Согласно процедуре, законопроект отправлен на обсуждение в комитеты по вопросам международных дел, финансов, юридических дел и бюджетных вопросов.

Текст нового проекта закона пока не обнародован на официальных источниках. Однако сообщается, что он идентичен STAND for Ukraine Act, который был принят только нижней палатой американского Конгресса в прошлом году.

Он, в частности, предусматривал ужесточение санкций против Российской Федерации, закрепление существующих наказаний на законодательном уровне, а также вводил ограничения на предоставление России странами-членами НАТО товаров и услуг военного назначения, содержащих американские технологии или компоненты, пока она не прекратит оккупацию Украины.

Отдельно документ отвергает любые формы признания российской власти в Крыму.

STAND for Ukraine Act в прошлом году так и не был поставлен на голосование в Сенате до завершения сессии. По процедуре, теперь он должен быть принят по-новому в обеих палатах Конгресса.

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