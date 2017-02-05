Федеральный суд США отказал Трампу в апелляции о приостановке миграционного указа

Федеральный апелляционный суд США отклонил просьбу администрации президента США Дональда Трампа немедленно возобновить запрет на въезд в страну жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Об этом сообщает BBC.

"Федеральный апелляционный суд США отклонил просьбу администрации Трампа немедленно возобновить запрещение на въезд, блокированное федеральным судьей в пятницу", - говорится в сообщении.

Ранее министерство юстиции США обжаловало решение федерального суда в Сиетле относительно прекращения действия подписанного Трампом указа.

О намерении обжаловать это решение относительно указа, который запрещает выдачу виз жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением, министерство заявило уже вскоре после его принятия. В Белом доме также заявили, что считают правомерным указ, целесообразным и направленным на защиту страны и ее жителей.

Напомним, указ президента США "О защите страны от въезда иностранных террористов" был подписан 27 января и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации.

Указ Трампа вызвал бурю протестов в США и по всему миру, его исполнение наталкивается на судебные запреты.

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