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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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В Англии загорелся центр для переработки отходов
время публикации: 17:59
последнее обновление: 17:59
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В Англии загорелся центр для переработки отходов

В центре по переработке отходов Hanbury Plastic Recycling Ltd в городе Сток-он-Трент в центральном английском графстве Стаффордшир вспыхнул огромный пожар.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Пожар вспыхнул в воскресенье утром вскоре после 9.30 по местному времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарники получили 78 звонков в течение 10 минут от обеспокоенных местных жителей, которым посоветовали оставаться в закрытом помещении, чтобы спрятаться от потенциально токсичного дыма.

По словам пожарных, в здании центра по переработке отходов была переработанная пластмасса.

Пока неизвестно, остался ли кто-то в здании. На месте инцидента начато расследование.

Ранее в селе Березовка Золочевского района Харьковской области ночью произошел вожар на заводе по переработке нефтепродуктов. Горела емкость с мазутом объемом 20 куб. м, а из-за высокой температуры произошла ее разгерметизация, мазут растекся на площади 60 кв.м вокруг цистерны и горел.

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Воскресенье, 5 февраля 2017 г.  

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