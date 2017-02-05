В Англии загорелся центр для переработки отходов

В центре по переработке отходов Hanbury Plastic Recycling Ltd в городе Сток-он-Трент в центральном английском графстве Стаффордшир вспыхнул огромный пожар.
Об этом сообщает Daily Mail.
"Пожар вспыхнул в воскресенье утром вскоре после 9.30 по местному времени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарники получили 78 звонков в течение 10 минут от обеспокоенных местных жителей, которым посоветовали оставаться в закрытом помещении, чтобы спрятаться от потенциально токсичного дыма.
По словам пожарных, в здании центра по переработке отходов была переработанная пластмасса.
Пока неизвестно, остался ли кто-то в здании. На месте инцидента начато расследование.
Ранее в селе Березовка Золочевского района Харьковской области ночью произошел вожар на заводе по переработке нефтепродуктов. Горела емкость с мазутом объемом 20 куб. м, а из-за высокой температуры произошла ее разгерметизация, мазут растекся на площади 60 кв.м вокруг цистерны и горел.
|
Cсылки по теме:
В Киеве на набережной загорелись склады. Масштабный пожар уже локализовали
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.
Двое пьяных подростков на Львовщине подожгли школу, чтобы украсть классный журнал
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.
На Харьковщине горел нефтеперерабатывающий завод
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.
В Чили лесные пожары уничтожили город
// NEWSru.ua // В мире // 27 января 2017 г.
В Лондоне прогремел мощный взрыв, трое пострадавших
// NEWSru.ua // В мире // 23 января 2017 г.
В Японии горит нефтезавод, эвакуированы почти 3 тысячи человек
// NEWSru.ua // В мире // 22 января 2017 г.
Во Львовской области горела церковь XIX века
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.