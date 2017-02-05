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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
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В Румынии отменили постановление об амнистии для коррупционеров, вызвавшее массовые протесты

время публикации: 18:37
последнее обновление: 18:37
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Правительство Румынии отменило в воскресенье постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров, что привело к массовым протестам по всей стране.

Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает Romania TV.

Правительство на внеочередном заседании приняло решение отозвать постановление, которое вносило изменения в Уголовный кодекс и закон о помиловании и амнистии.

Как заявил накануне в субботу премьер Румынии Сорин Гриндяну, он решил пойти на такой шаг чтобы не углублять раскол в обществе.

Напомним, в Румынии прошли самые массовые за последние 25 лет протесты, в которых приняли участие до 300 тысяч человек.

Правительство Румынии 31 января несмотря на массовые протесты приняло постановление, которое декриминализирует ряд преступлений и позволяет многим коррупционерам избежать ответственности.

Новое постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

Необходимость амнистии для отдельных категорий преступников в правительстве ранее объяснили переполненностью тюрем.

Еврокомиссия 1 февраля выступила с жестким предупреждением к правительству Румынии за принятое постановление и подчеркнула необходимость необратимого прогресса в борьбе с коррупцией.

2 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис обжаловал в Конституционном суде постановление правительства и призвал Кабинет министров отменить этот документ.

Премьер Румынии заявил, что не отменит постановление и намерен и далее выступать с инициативами о декриминализации некоторых преступлений, связанных с коррупцией.

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Воскресенье, 5 февраля 2017 г.  
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