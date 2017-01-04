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NEWSru.ua // В мире // Среда, 4 января 2017 г.
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WikiLeaks: жёсткий диск с перепиской Клинтон исчез из архивов США

время публикации: 14:36
последнее обновление: 14:51
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Сайт WikiLeaks заявил, что, вероятно, из Управления национальных архивов и учетных документов США пропал жесткий диск с информацией об электронной переписке экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон

Сайт WikiLeaks заявил, что, вероятно, из Управления национальных архивов и учетных документов США пропал жесткий диск с информацией об электронной переписке экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом говорится в сообщении на страничке WikiLeaks в Twitter.

"Диск на два терабайта с информацией об электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, вероятно, был похищен из Управления национальных архивов и учетных документов... Мы выплатим 20 тысяч долларов награды за информацию, которая приведет к аресту или объявлению любого администратора-агента Обамы, разрушевшего записи", - говорится в сообщении.

В Wikileaks отметили, что жесткий диск исчез еще 24 марта 2016 года.

Эти сообщения появились вскоре до того, как основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж дал интервью телеканалу Fox News в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывается с июня 2012 года, во избежание экстрадиции в Швецию из-за возбужденного дела о вероятном изнасиловании, напоминает "Радио Свобода".

Ассанж заявил, что его ресурс не сотрудничал с Россией ради вмешательства в переписку Хиллари Клинтон и руководителя ее избирательного штаба Джона Подесты.

"Наш источник - не государство, поэтому ответ на вопрос о взаимодействии с Россией - нет", - сказал Ассанж.

На вопрос, могло ли вмешательство в электронные ресурсы Клинтон и Подесты повлиять на победу Дональда Трампа, основатель Wikileaks сказал: "Как знать, об этом нельзя сказать".

Он настоял, что его организация - неполитичного характера и "призвана освещать достоверные факты".

О том, что публикация тысяч электронных писем и документов, связанных с кандидатом на должность президента от демократов Хиллари Клинтон, не имела целью повлиять на выборы в США, Ассанж заявлял и раньше. Как и теперь, он не сообщает, откуда его ресурс получил эти сообщения электронной почты.

Тысячи электронных писем, опубликованных Wikileaks, были получены после взлома почты менеджера кампании Клинтон Джона Подесты. Эксперты по кибербезопасности в США назвали подозреваемыми во взломе поддерживаемых Россией хакеров. Россия любые обвинения о причастности к кибератакам в США отрицает.

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