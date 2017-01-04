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NEWSru.ua // В мире // Среда, 4 января 2017 г.
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В Турции задержали около 30 подозреваемых в совершении новогоднего теракта в Стамбуле
время публикации: 13:47
последнее обновление: 13:47
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Полиция Турции рано утром 4 января задержала в провинции Измир 27 подозреваемых в причастности к теракту в клубе Reina в Стамбуле
Полиция Турции рано утром 4 января задержала в провинции Измир 27 подозреваемых в причастности к теракту в клубе Reina в Стамбуле
Полиция Турции рано утром 4 января задержала в провинции Измир 27 подозреваемых в причастности к теракту в клубе Reina в Стамбуле

Полиция Турции рано утром 4 января задержала в провинции Измир 27 подозреваемых в причастности к теракту в клубе Reina в Стамбуле, совершенному в новогоднюю ночь, передает сайт газеты Hurriyet Daily News со ссылкой на агентство Dogan.

В числе задержанных - три семьи, заподозренные в связях с группировкой "Исламское государство", взявшей на себя ответственность за этот теракт, жертвами которого стали 39 человек, пишет NEWSru.com.

Полицейские первоначально провели рейды по адресам в центральной анатолийской провинции Конья, чтобы задержать три семьи иностранного подданного, но не смогли никого там найти. Как оказалось, они сбежали в Измир после теракта в стамбульском ночном клубе, говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о задержании двух иностранцев в стамбульском аэропорту имени Ататюрка по подозрению в причастности к теракту в Reina. До этого турецкие СМИ сообщали, что 2 января были задержаны восемь подозреваемых, 3 января - еще шесть.

При этом исполнитель теракта пока не пойман. 4 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность террориста, но не назвал его имени, передает Reuters.

Ранее местная пресса сообщала, что бойню в новогоднюю ночь мог устроить гражданин Кыргызстану Яхья Машрапов. Однако сам он во время допроса заявил о своей непричастности к теракту. К этому же выводу пришли в киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).

В ночь на 1 января 2017 года вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек. Среди жертв оказались 25 иностранцев. Почти 70 человек получили ранения, большинство из них остаются в больницах, несколько человек в тяжелом состоянии.

Поиски нападавшего продолжаются.

Посольство Украины в Турции сообщило, что в настоящее время украинцев среди опознанных убитых нет.

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Среда, 4 января 2017 г.  

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