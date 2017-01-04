ООН: в разрушенный Алеппо возвращаются тысячи людей. Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января

В разрушенный в результате войны сирийский город Алеппо стали возвращаться тысячи людей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января - глава МИД Турции



"Тысячи людей начинают возвращаться в ранее удерживаемый повстанцами восточный Алеппо, несмотря на холодную погоду и полное уничтожение города", - говорится в сообщении.

По словам представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Сирии Саджада Малика, за последние несколько дней около 2200 семей вернулись в жилой район Ханано.

Однако учитывая ужасные условия ООН не рекомендует людям возвращаться в город.

Напомним, эвакуация жителей из Алеппо, договоренности о которой неоднократно срывались, началась 15 декабря, однако приостановилась на следующий день из-за требования армии эвакуировать раненых из сел Аль-Фуа и Кефрая, что находятся под осадой повстанцев в провинции Идлиб.

20 декабря сообщалось, что повстанцы согласились способствовать эвакуации людей из этих сел при условии, что также будут вывезены раненые из населенных пунктов Мадая и Забадани, что возле ливанской границы и которые окружила армия. Однако в воскресенье появилась информация, что вывод людей из Аль-Фуа и Кефрая блокируют исламисты. По оценкам ООН, в этих селах находятся 20 тысяч человек.

22 декабря правительство Сирии заявило о полном восстановлении контроля над Алеппо, откуда повстанцы, которые удерживали город в течение более четырех лет, вынуждены были выйти в смежные с городом районы, которые до сих пор находятся под контролем оппозиции.

Отметим, возвращение контроля над Алеппо является крупнейшей победой сирийского правительства за весь шестилетний период войны. Город было разделен между силами правительства и повстанцами, начиная с 2012 года.

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января - глава МИД Турции



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры о мирном урегулировании войны в Сирии состоятся 23 января в Астане (Казахстан).

Об этом передает Deutsche Welle.

"Мы напряженно будем работать ради политического решения", - заявил Чавушоглу.

Также он сказал, что войска президента Сирии Башара аль-Асада должны соблюдать перемирие так же, как и боевики-шииты, которых поддерживает Иран и которые выступают на стороне Асада.

Вместе с тем Турция предостерегает от возможного провала мирного процесса, вероятно, ссылаясь на недавние заявления оппозиционных режиму Асада повстанцев о нарушении военными режима тишины.

"Если мы не остановим увеличение нарушений (перемирия), процесс в Астане может провалиться", - заявил турецкий министр.

Турция в ближайшее время ожидает прибытия в Анкару российских экспертов для подготовки к переговорам. В конце 2016 года Россия совместно с турецкой стороной выступила гарантом перемирия в Сирии, введенного с 30 декабря, однако режим тишины неоднократно нарушали сирийские правительственные войска, из-за чего часть повстанцев заявила о приостановке подготовки к мирным переговорам.

Москва и Тегеран являются близкими сторонниками Башара аль-Асада, способствуя сохранению его режима военными методами. Анкара же оказывает помощь оппозиционным силам в борьбе против джихадистов, одновременно противодействуя отрядам курдских повстанцев.

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