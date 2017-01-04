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NEWSru.ua // В мире // Среда, 4 января 2017 г.
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В России на Урале школьница с подругой в ходе ролевых игр убили и ограбили таджика
время публикации: 17:16
последнее обновление: 17:47
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В России на Урале школьница с подругой в ходе БДСМ-игр убили и ограбили таджика

В российском Ульяновске (Урал) 17-летняя одиннадцатиклассница убила в ходе ролевых игр 24-летнего мигранта из Таджикистана и ограбила его жилье.

Об этом в среду 4 января сообщает "Четвертая власть" со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, молодой человек пригласил девушку с ее подругой в свою съемную квартиру. Во время застолья он предложил им ролевые игры и разрешил себя связать, после чего в ходе связывания девушка задушила молодого человека.

Его тело обнаружила хозяйка жилья и вызвала полицию.

Девушки, забрав из квартиры 2 тысячи рублей (около 880 гривен), скрылись, но были задержаны через день.

Как уточняет ren.tv, преступниц задержали по горячим следам. Им предъявили обвинение в групповом убийстве и разбойном нападении. Скрываться они не пытались, передает "Росбалт": младшая на следующий день пошла на уроки в школу. На допросах они утверждали, что не хотели убивать мужчину, а планировали только кражу.

Димитровградский городским судом в отношении 21-летней обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении школьницы – в виде домашнего ареста.

Напомним, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире во время секса умирают около 50 тысяч человек. Главная причина – переоценка своих сил, однако бывают и совершенно уникальные случаи.

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