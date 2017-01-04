150 заключённых сбежали из тюрьмы на Филиппинах в результате нападения вооружённых людей на охрану

На Филиппинах совершен массовый побег заключенных из тюрьмы, расположенной в городе Кидапаван провинции Северный Котабато. Более сотни узников вырвались на свободу, пока охранники отбивали вооруженное нападение на тюрьму, в котором участвовала группа неизвестных, пишет NEWSru.com.

Перестрелка надзирателей с нападавшими произошла около полуночи и длилась примерно один час, пишет The Philippine Star. По словам начальника тюрьмы Питера Бунгата, стрельба началась после того, как в тюрьме начались проблемы с электроснабжением и погас свет.

В ходе перестрелки был убит один из надзирателей. Также получил ранение заключенный, которого отправили в больницу.

По информации силовиков, во время нападения территорию тюрьмы смогли покинуть 158 заключенных.

"Это не просто побег. Речь идет об организованном вооруженном нападении с целью освобождения определенных заключенных", - сказал Питер Бунгат.

По словам тюремщиков, "нападение было хорошо спланировано, а сбежавшие использовали простыни, чтобы выбраться на свободу". До нападения в тюрьме содержались 1511 узников, передает ТАСС.

По данным источников военной разведки, нападение на тюрьму осуществили исламисты из группировки "Исламские борцы за свободу Бангсаморо" (BIFF - Bangsamoro Islamic Freedom Fighters). Возможно, они хотели освободить трех своих единомышленников, которые содержались в тюрьме в Кидапаване по подозрению в организации взрывов.

Впрочем, представитель BIFF Абу Мисри Мама заявил о непричастности группировки к нападению на тюрьму.

Члены местной дружины, занимающиеся охраной правопорядка, задержали в поле одного из беглецов. Тот потерял ориентацию и, вероятно, был напуган выстрелами и взрывами. В тюрьму он попал по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

В тюрьме Кидапавана содержались более десятка человек, задержанных во время антинаркотических рейдов, проводившихся в конце 2015 года в городе Мидсейап. Подозреваемые были приспешниками наркоторговцев Ренца Тукурана и Мокца Масгала, которые в прошлом руководили партизанскими отрядами и сохранили большие запасы оружия, включавшие пулеметы M-60 и гранатометы.

Добавим, что 10 лет назад мятежники осуществили аналогичное нападение на тюрьму, освободив трех своих приспешников, причастных ко взрывам. Тогда вместе с террористами на свободу вырвались более 40 заключенных.

Четыре года спустя в результате еще одного нападения из тюрьмы сбежали пятеро террористов и другие заключенные.

А в августе 2016 года десять заключенных на Филиппинах погибли в результате взрыва гранаты во время неудавшегося побега из тюрьмы.

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