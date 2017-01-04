В Турции на 3 месяца продлили режим чрезвычайного положения

Турецкий парламент проголосовал за продления чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, начиная с 19 января. Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Убийца посла РФ в Турции собирал информацию о нем еще в октябре



Чрезвычайное положение в Турции было объявлено на три месяца после попытки переворота в ночь на 16 июля 2016 года. После этого оно было продлено еще на три месяца с 19 октября.

После теракта в Стамбуле 1 января 2017 года, в результате которого погибли 39 человек, заместитель премьер-министра Нуман Куртулмуш заявил, что чрезвычайное положение в стране будет продлено до тех пор, пока это необходимо.

Официально чрезвычайное положение в Турции заканчивается 19 января 2017 года.

Убийца посла РФ в Турции собирал информацию о нем еще в октябре



В ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова выяснилось, что его убийца Мевлют Алтынташ еще в октябре 2016 года через компьютер собирал информацию о действиях российского дипломата. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Эксперты изучили содержимое компьютера, через который собирались данные, и выяснили, что в октябре пользователь неоднократно задавал в интернет поиск данных о Карлове, в том числе просматривал видео с его участием.

Всего в рамках расследования покушения на посла России задержаны 9 человек.

Как известно, Карлов был убит 19 декабря в художественной галерее в Анкаре, где он присутствовал на открытии выставки. Посла застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ, который объяснил свои действия местью за Алеппо.

Алтынташа застрелили турецкие полицейские.

Ответственность за убийство посла России в Турции взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатха".

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