Исследователь назвал новую версию гибели "Титаника": во всём виноват пожар на судне

Причиной крушения "Титаника" - крупнейшего океанского лайнера начала XX века - могло стать возгорание в топливном хранилище, пишет пресса со ссылкой на ирландского журналиста Шенана Молони, который 30 лет исследовал историю корабля. Воздействие высоких температур снизило прочность стального корпуса судна, который не выдержал столкновения с айсбергом, сообщает The Independent.

По версии Молони, роковой пожар на борту "Титаника" возник еще до его выхода из Саутгемптона. В течение нескольких недель возгорание безуспешно пытались потушить. Владельцы судна, как утверждает Шенан Молони, знали о пожаре. Однако они скрыли этот факт от пассажиров. В частности, при погрузке судно поставили таким образом, чтобы борт со следами сажи не был виден пассажирам с пристани. Членам команды также было приказано молчать о ЧП, сообщает РИА "Новости".

В результате воздействия огня обшивка корабля в определенном месте нагрелась до температуры около 1000 градусов по Цельсию. Сталь потеряла до 75 процентов прочности, став крайне ломкой. Когда на пятый день путешествия "Титаник" у берегов Ньюфаундленда столкнулся с айсбергом, обшивка не выдержала, и в борту возникла огромная пробоина.

Молони в вышедшем в эфир документальном фильме выдвинул новую версию гибели "Титаника", проанализировав фотографии, сделанные еще до начала злополучного рейса. Эти снимки были обнаружены в неопубликованном фотоальбоме, который нашел спустя век на чердаке одного из домов в Уилтшире потомок директора белфастской компании Harland and Wolff, которая и построила "Титаник".

Изучив фотографии, Молони именно в том месте, которое впоследствии было повреждено при столкновении с айсбергом, обнаружил следы сажи на обшивке. Специалисты подтвердили, что они с большой вероятностью возникли из-за возгорания в одном из топливных хранилищ лайнера, пишет The New York Times.

Таким образом, как утверждает журналист, айсберг нельзя считать единственной причиной кораблекрушения, унесшей жизни более 1500 человек 15 апреля 1912 года.

Примечательно, что версия о пожаре на "Титанике" рассматривалась еще в 1912 году. Но тогда, вероятно, последствия возгорания были преуменьшены, и судья отверг эту версию. Некоторые критики считали, что он действовал в интересах судоходных компаний, пытаясь представить крупнейшую катастрофу как результат несчастного случая, а не преступной халатности.

Стоит отметить, что в 2008 году один из известных исследователей этой катастрофы Рей Бостон также утверждал, что подлинная причина гибели "Титаника" – внутренний пожар и взрыв. Иследованию данного вопроса он посвятил 20 лет.

Так или иначе, страшная трагедия породила массу версий о ее причинах: например, некоторые считали, что "Титаник" был торпедирован германской подводной лодкой, а другие верили, что судно утонуло из-за саркофага, в котором находилась мумия египетской жрицы.

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