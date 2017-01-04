В Румынии сформировали новое правительство

Правящая в Румынии коалиция, в состав которой входят Социал-демократическая партия и Альянс либералов и демократов, представила номинальный состав нового правительства страны во главе с социал-демократом Сорином Гриндяну, сообщает Укринформ.
Согласно обнародованной информации, два вице-премьера Румынии – Севиль Шайдех и Даниэль Константин, по совместительству, возглавят, соответственно, Министерство регионального развития и Министерство сельского хозяйства.
Министерством иностранных дел будет руководить экс-глава Службы внешней разведки Теодор Мелешкану, министром внутренних дел станет Кармен Даниэла Дан, а во главе Министерства обороны предложен Габриэль Беньямин Леш.
Всего в новом правительстве будут работать 26 министерств.
Ожидается, что правительство будет утверждено на совместном пленарном заседании Сената и Палаты депутатов, которое состоится в среду, 4 января.
В этот же день члены нового правительства принесут присягу в президентском дворце, а вечером пройдет и первое заседание исполнительного органа.
Напомним, в декабре правящая коалиция пригрозила президенту Румынии импичментом.
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