В Стамбуле неизвестные обстреляли ресторан, есть раненые

В одном из ресторанов турецкого города Стамбул произошла стрельба, есть информация о двух раненых.
Об этом сообщает Daily Star, передает "Укринформ".
"По имеющимся данным, несколько людей получили ранение в результате нападения в районе Фатих в Стамбуле", - говорится в сообщении.
Как отмечается, двое боевиков открыли огонь по ресторану.
Местные СМИ также сообщают, что стрельба, возможно, является "разборками" между уголовными группировками.
Инцидент рассматривается как единичный случай.
Как сообщалось, в ночь на 1 января 2017 года вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек. Среди жертв оказались 25 иностранцев. Почти 70 человек получили ранения, большинство из них остаются в больницах, несколько человек в тяжелом состоянии.
Поиски нападавшего продолжаются.
|
Cсылки по теме:
Стамбульского стрелка опознали как гражданина Кыргызстана. Бишкек опровергает
// NEWSru.ua // В мире // 3 января 2017 г.
Опубликованы фотографии исполнителя теракта в Стамбуле
// NEWSru.ua // В мире // 3 января 2017 г.
Ответственность за новогодний теракт в Стамбуле взяло на себя ИГИЛ, поиски стрелка продолжаются
// NEWSru.ua // В мире // 2 января 2017 г.
Среди жертв стамбульского теракта - 15 иностранцев
// NEWSru.ua // В мире // 1 января 2017 г.
В новогоднюю ночь в клубе Стамбула произошла стрельба: 39 погибших, террорист уничтожен
// NEWSru.ua // В мире // 1 января 2017 г.