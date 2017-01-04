В Стамбуле неизвестные обстреляли ресторан, есть раненые

В одном из ресторанов турецкого города Стамбул произошла стрельба, есть информация о двух раненых.

Об этом сообщает Daily Star, передает "Укринформ".

"По имеющимся данным, несколько людей получили ранение в результате нападения в районе Фатих в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двое боевиков открыли огонь по ресторану.

Местные СМИ также сообщают, что стрельба, возможно, является "разборками" между уголовными группировками.

Инцидент рассматривается как единичный случай.

Как сообщалось, в ночь на 1 января 2017 года вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек. Среди жертв оказались 25 иностранцев. Почти 70 человек получили ранения, большинство из них остаются в больницах, несколько человек в тяжелом состоянии.

Поиски нападавшего продолжаются.

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