В Нью-Йорке сошёл с рельсов поезд, пострадали 103 человека

В Нью-Йорке (США) в результате схода пассажирского поезда с рельсов на железной дороге в Бруклине пострадали 103 человека.
Об этом в среду 4 января сообщает пожарная служба Нью-Йорка в своем Twitter, передает Еспресо.
Отмечается, что травмы пострадавших во время инцидента не рассматриваются как угрожающие жизни.
Пострадавшие были осмотрены на месте происшествия, ни одну из травм нельзя считать опасной для жизни, утверждается в сообщении. Инцидент спровоцировал пробки, задержки транспорта и перекрытие дорог в районе.
Очевидцы говорят, что перед аварией поезд двигался быстрее обычного, а затем произошел сильный удар, информирует Reuters.
Начато расследование причин происшествия.
Напомним, в октябре 2016 года в Винницкой области из-за столкновения лесовоза и пассажирского поезда погибли три и пострадали два человека.
|
Cсылки по теме:
В Германии беженец из Афганистана напал с топором на пассажиров поезда
// NEWSru.ua // В мире // 19 июля 2016 г.
В Индии в реку с моста упали сразу два поезда: более 30 погибших
// NEWSru.ua // В мире // 5 августа 2015 г.
В пригороде Буэнос-Айреса столкнулись два поезда. Десятки раненных
// NEWSru.ua // В мире // 8 июня 2015 г.
Сошедший с рельсов поезд в США превысил скорость вдвое
// NEWSru.ua // В мире // 14 мая 2015 г.
В РФ пассажирский поезд Волгоград - Москва столкнулся с локомотивом. Есть пострадавшие
// NEWSru.ua // В мире // 9 апреля 2015 г.
В центре Таиланда в железнодорожной аварии пострадали более 50 человек
// NEWSru.ua // В мире // 27 марта 2015 г.
В Швейцарии столкнулись два пассажирских поезда, пострадали 49 человек
// NEWSru.ua // В мире // 20 февраля 2015 г.