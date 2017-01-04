В Нью-Йорке сошёл с рельсов поезд, пострадали 103 человека

В Нью-Йорке (США) в результате схода пассажирского поезда с рельсов на железной дороге в Бруклине пострадали 103 человека.

Об этом в среду 4 января сообщает пожарная служба Нью-Йорка в своем Twitter, передает Еспресо.

Отмечается, что травмы пострадавших во время инцидента не рассматриваются как угрожающие жизни.

Пострадавшие были осмотрены на месте происшествия, ни одну из травм нельзя считать опасной для жизни, утверждается в сообщении. Инцидент спровоцировал пробки, задержки транспорта и перекрытие дорог в районе.

Очевидцы говорят, что перед аварией поезд двигался быстрее обычного, а затем произошел сильный удар, информирует Reuters.

Начато расследование причин происшествия.

Напомним, в октябре 2016 года в Винницкой области из-за столкновения лесовоза и пассажирского поезда погибли три и пострадали два человека.

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