NASA показало фото облаков на Титане

Ученые NASA с помощью станции Cassini получили снимок облаков на спутнике Сатурна Титане. Снимок опубликован на сайте NASA.
Cassini удалось заснять облака, которые вернулись на северный полюс Титана после исчезновения в 2014 году.
Ученые отмечают, что облаков теперь стало гораздо меньше. А поскольку облака обладают способностью быстро появляться и исчезать, исследователи миссии Cassini проводят наблюдения за ними для того, чтобы установить, как на их поведение влияет смена времен года на спутнике Сатурна.
Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).
Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.
Ранее станция Cassini сделала новый снимок спутника Сатурна Пандоры.
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