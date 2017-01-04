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NEWSru.ua // В мире // Среда, 4 января 2017 г.
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NASA показало фото облаков на Титане
время публикации: 10:05
последнее обновление: 10:57
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Ученые NASA с помощью станции Cassini получили снимок облаков на спутнике Сатурна Титане

Ученые NASA с помощью станции Cassini получили снимок облаков на спутнике Сатурна Титане. Снимок опубликован на сайте NASA.

Cassini удалось заснять облака, которые вернулись на северный полюс Титана после исчезновения в 2014 году.

Ученые отмечают, что облаков теперь стало гораздо меньше. А поскольку облака обладают способностью быстро появляться и исчезать, исследователи миссии Cassini проводят наблюдения за ними для того, чтобы установить, как на их поведение влияет смена времен года на спутнике Сатурна.

Космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.

Ранее станция Cassini сделала новый снимок спутника Сатурна Пандоры.

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