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NEWSru.ua // В мире // Среда, 4 января 2017 г.
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В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в подготовке терактов

время публикации: 23:07
последнее обновление: 23:14
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В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в подготовке терактов

В лондонском аэропорту Хитроу задержан 50-летний мужчина, который подозревается в подготовке терактов.

Как отмечает в среду 4 января "ВВС Россия", известно, что подозреваемый прилетел в британскую столицу из Каира.

По данным полиции, задержание было спланировано в рамках расследования дела о террористической активности за рубежом.

Кроме того, известно, что операция не связана с деятельностью организации "Исламское государство" или с войной в Сирии.

Также уточняется, что английская полиция провела обыски в квартире на севере Лондона.

Имя задержанного не раскрывается.

Как сообщалось, после страшного теракта в Берлине, где 19 декабря 2016 года грузовик раздавил насмерть 12 человек на рождественской ярмарке, власти европейских стран срочно усиливают меры безопасности. Аналогичные действия предпринимают и на североамериканском континенте.

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Среда, 4 января 2017 г.  
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