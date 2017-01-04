 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Среда, 4 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Экспертиза гильзы подтвердила причастность тунисца Амри к теракту в Берлине
время публикации: 18:01
последнее обновление: 18:01
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Пистолет тунисца Аниса Амри, из которого он ранил полицейского в пригороде Милана, идентичен пистолету, который использовал террорист для совершения теракта в Берлине в декабре прошлого года

Пистолет тунисца Аниса Амри, из которого он ранил полицейского в пригороде Милана, идентичен пистолету, который использовал террорист для совершения теракта в Берлине в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Италии, передает Цензор.НЕТ.

В результате экспертизы установлено, что из такого же пистолета в декабре террористы застрелили водителя грузовика, гражданина Польши Лукаша Урбана.

"Экспертиза гильзы оружия террориста в Сесто и найденной немецкой полицией однозначно доказывает, что они были выпущены из одного и того же пистолета", - говорится в заявлении полиции.

Напомним, гражданин Туниса Анис Амри, который является главным подозреваемым в совершении теракта в Берлине был застрелен в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни 23 декабря. Власти Германии задержали сообщника Амри, выходца из Туниса по подозрению в участии в организации теракта в Берлине.

Как сообщалось, вечером 19 декабря грузовик с польскими номерными знаками въехал на территорию рождественской ярмарки, проходившей в центре города. Жертвами наезда грузовика в толпу стали 12 человек, среди которых был и украинец, еще 48 пострадавших доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

facebook

Cсылки по теме:

Теракт в Берлине: поляк в кабине грузовика был застрелен в голову до трагедии – СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 27 декабря 2016 г.

СМИ назвали первые имена жертв теракта в Берлине
// NEWSru.ua // В мире // 22 декабря 2016 г.

После теракта в Берлине страны усиливают меры безопасности на рождественских мероприятиях
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Ницце
// NEWSru.ua // В мире // 16 июля 2016 г.

Жертвами теракта в Ницце стали 84 человека. Олланд обвинил исламистов и продлил режим ЧП ещё на три месяца
// NEWSru.ua // В мире // 15 июля 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 19:05
 В суд ушло дело Мариненко, обвиняемого в разгоне Майдана и плохой защите силовиков
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 4 января 2017 г.  

Последняя новость – 19:05

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017