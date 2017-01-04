Экспертиза гильзы подтвердила причастность тунисца Амри к теракту в Берлине

Пистолет тунисца Аниса Амри, из которого он ранил полицейского в пригороде Милана, идентичен пистолету, который использовал террорист для совершения теракта в Берлине в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Италии, передает Цензор.НЕТ.

В результате экспертизы установлено, что из такого же пистолета в декабре террористы застрелили водителя грузовика, гражданина Польши Лукаша Урбана.

"Экспертиза гильзы оружия террориста в Сесто и найденной немецкой полицией однозначно доказывает, что они были выпущены из одного и того же пистолета", - говорится в заявлении полиции.

Напомним, гражданин Туниса Анис Амри, который является главным подозреваемым в совершении теракта в Берлине был застрелен в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни 23 декабря. Власти Германии задержали сообщника Амри, выходца из Туниса по подозрению в участии в организации теракта в Берлине.

Как сообщалось, вечером 19 декабря грузовик с польскими номерными знаками въехал на территорию рождественской ярмарки, проходившей в центре города. Жертвами наезда грузовика в толпу стали 12 человек, среди которых был и украинец, еще 48 пострадавших доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

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