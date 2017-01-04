Разведка расскажет Трампу о вмешательстве российских хакеров. В Обамы объяснили отсутствие санкций для Путина

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о переносе брифинга, который для него планировали провести представители спецслужб в связи с деятельностью в США российских хакеров. В своем Twitter миллиардер написал, что брифинг состоится 6 января, и предположил, что перенос связан с необходимостью собрать доказательную базу, пишет NEWSru.com.

"Брифинг разведки по поводу "русских хакеров" отложен до пятницы, 6 января. Возможно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно", - объявил Трамп.

В Белом доме объяснили отсутствие санкций в отношении Путина



Первая пресс-конференция Дональда Трампа после его избрания президентом США на всеобщих выборах 8 ноября прошлого года намечена на 11 января, она состоится в Нью-Йорке, сообщил Трамп на своей странице в Twitter, пишет Новое время.

"Я проведу общую пресс-конференцию в Нью-Йорке 11 января. Спасибо вам", - написал Трамп.

Он подтвердил планы, о которых ранее сообщила телекомпании CNN ближайшая помощница избранного главы государства Келлиэнн Конуэй.

"Первоначально, насколько я знаю, она была отложена до 11 января. Если юристы и должностные лица по нормативно-правовому надзору сочтут, что мы готовы, то мы будем придерживаться этой даты. В действительности все зависит только от них", - уточнила Конуэй.

Обычно в США избранный президент проводит первую встречу с журналистами через пару дней после выборов. Как отмечает CNN, такой обычай является данью уважения к СМИ, которые Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал за необъективность и стремление подыграть его сопернице - экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.

Для личного общения с американцами и СМИ республиканец пользуется сервисом микроблогов Twitter и выступлениями перед аудиторией в различных штатах. Трамп ранее обещал провести в середине декабря 2016 года большую пресс-конференцию, чтобы рассказать, как он намерен распоряжаться бизнесом, чтобы избежать конфликта интересов при исполнении обязанностей главы государства. 12 декабря пресс-конференция была перенесена на начало 2017 года.

Как напоминает Reuters, Трамп публично высказывал сомнения в том, что обвинять во взломе американских серверов следует русских, как в этом убеждены спецслужбы США. Ранее он предполагал обсудить с их представителями этот вопрос во вторник или в среду.

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан во вторник, 3 января, в интервью телекомпании PBS сообщил, что секретный доклад спецслужб США о предполагаемых хакерских атаках на американские политические институты будет посвящен исключительно России, а не всему спектру таких угроз в адрес Вашингтона. Он не пояснил, почему американская разведка и контрразведка при подготовке этого документа сосредоточили внимание лишь на РФ, отмечает ТАСС. По его словам, содержание доклада будет "в точности тем, о чем просил президент (США Барак Обама): всеобъемлющим и тщательным обзором произошедшего на недавних выборах и причастности российской стороны".

В конце 2016 года в связи с хакерскими атаками США ввели санкции в отношении России. В черный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы - Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов. Также санкциям подверглись Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не сообщались, но были указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках. Кроме того, под санкции попали ФСБ, ГРУ и еще три российские организации.

На минувшей неделе США опубликовали открытую версию доклада о хакерских атаках из России во время предвыборной кампании, по итогам которой американским президентом стал Дональд Трамп. Кампанию активности, которую осуществили российские военные и гражданские разведслужбы, подготовившие доклад ФБР и Министерство нацбезопасности США назвали Grizzly Steppe. В докладе речь идет о двух атаках в рамках этой активности, когда хакерам удалось получить доступ к архивам электронной переписки некоторых ключевых сотрудников одной из политических партий США - по всей видимости, подразумевается Демократическая партия.

На протяжении президентской кампании в США сайт WikiLeaks публиковал десятки пакетов данных, включавших переписку членов штаба Хиллари Клинтон, проигравшего кандидата от Демократической партии США.

В Белом доме объяснили отсутствие санкций в отношении Путина



В Белом доме объяснили, почему на фоне обвинений в адрес России в совершении хакерских атак на США в период предвыборной кампании не были введены санкции лично в отношении президента РФ Владимира Путина. Также в администрации действующего американского лидера Барака Обамы подтвердили, что по-прежнему считают Россию причастной к кибератакам.

Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил во время брифинга, что санкции против глав государств - "чрезвычайная мера", которая может быть использована только "в определенных обстоятельствах". Так пресс-секретарь действующего президента США ответил на вопрос, почему против Путина не были введены американские санкции за хакерские атаки, которые Вашингтон приписывает Москве.

Вместе с тем Эрнест сообщил, что в администрации Обамы по-прежнему убеждены в том, что за кибератаками на США стоит Россия.

"Обама опирается на выводы разведслужб и уверен, что за атаками стоят русские", - цитирует РИА "Новости" представителя Белого дома.

На вопрос, когда будет опубликован полный отчет американской разведки о хакерских атаках, Эрнест ответил, что не может назвать точных сроков. В то же время, по его словам, это произойдет "до 20 января", то есть до окончания срока полномочий администрации Обамы.

Кроме того, Эрнест заявил, что не видел интервью основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в котором также затронута тема кибератак на США. Эксклюзивное интервью Ассанжа 3 января опубликовал телеканал Fox News.

В нем основатель WikiLeaks в очередной раз опроверг причастность России к публикации электронной переписки Национального комитета Демократической партии (НКДП) США и членов предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

"Мы можем сказать, мы неоднократно заявляли на протяжении последних месяцев, что наш источник - не правительство России и не (какое-либо) государство", - подчеркнул Ассанж.

Также он обратил внимание, что в последних заявлениях представителей ФБР и Белого дома уже не содержится упоминаний о WikiLeaks.

"Это очень странно", - заметил Ассанж.

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