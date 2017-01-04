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NEWSru.ua // В мире // Среда, 4 января 2017 г.
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В Израиле суд признал виновным бойца ЦАХАЛа в убийстве напавшего на его сослуживцев палестинца
время публикации: 21:58
последнее обновление: 22:04
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Военный трибунал признал военнослужащего ЦАХАЛ Элора Азарию виновным в убийстве палестинца, напавшего на его сослуживцев с ножом

Военный трибунал признал военнослужащего ЦАХАЛ Элора Азарию виновным в убийстве палестинца, напавшего на его сослуживцев с ножом. Об этом сообщает Медуза.

Суд счел, что Азария превысил пределы самообороны, застрелив палестинца Абдулу Фатаха Шарифа, который к тому моменту был ранен и лежал на земле без оружия.

Доводы военнослужащего, утверждавшего, что он выстрелил палестинцу в голову, так как опасался, что на нем мог быть надет пояс со взрывчаткой, суд не счел убедительными. Также были отвергнуты и другие доводы защиты, включая требование о проверке подлинности видео с убийством палестинца, ставшего основой для расследования.

В тексте судебного вердикта отмечается, что суд принял решение отклонить все доводы защиты. "Намерение Элора Азарии застрелить террориста и ничем не оправданные действия военнослужащего доказаны вне всякого сомнения", - говорится в решении суда. Судья подчеркнула: "Одной из главных составляющих судебного решения является фраза, сказанная Элором Азарией: "Террорист заслуживает смерти".

Суд отклонил заключение профессора Иегуды Гиса, согласно которому террорист был мертв в тот момент, когда в него выстрелил Элор Азария. Судья также заявила, что "обвиняемый пытался отстаивать две противоречащие друг другу версии – он утверждал, что выстрелил, чувствуя опасность, и что террорист был мертв в момент выстрела".

Меру наказания Азарии трибунал изберет в ближайшее время. По обвинению в убийстве ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как отмечает NEWSru.co.il, доводы защиты и обвинения по вопросу о наказании суд заслушает 15 января. Адвокаты военнослужащего заявили, что намерены подать апелляцию на решение суда. В свою очередь представитель военной прокуратуры полковник Надав Вайсман заявил: "Азария совершил тяжкое преступление, и он признан виновным в военном суде и в соответствии с законом. Решение суда говорит само за себя".

Канцелярия президента Израиля Реувена Ривлина выпустила сообщение, в котором прокомментировала поступившие к президенту просьбы об амнистии Эльора Азарии. В сообщении говорится, что, согласно существующей процедуре, президент может рассмотреть просьбу об амнистии только в том случае, если она подана самим осужденным или его близкими родственниками, и только после вынесения приговора. По данным СМИ, к президенту с просьбой об амнистии военнослужащего обратилась министр культуры и спорта Мири Регев.

Перед зданием военного трибунала, выносившего приговор военнослужащему, произошли столкновения между демонстрантами, выступавшими в поддержку Азарии, и полицией.

Ранее сообщалось, что в Израиле палестинские террористы-одиночки, вооруженные холодным оружием, совершили серию нападений на граждан страны

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