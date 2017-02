Трамп назвал решение "так называемого судьи", отменившего его миграционный указ, смехотворным

Президент США Дональд Трамп назвал смехотворным решение "так называемого судьи" о запрете выполнения указа, ограничившего въезд граждан из семи мусульманских стран в США. Президент пообещал отменить постановление, не уточняя, как сделает это.

В Лондоне тысячи человек митингуют против визита Трампа в Великобританию



Резкий комментарий Трамп опубликовал в своем Twitter: "Постановление этого так называемого судьи, которое фактически лишает нашу страну (возможности) применять свое право - смехотворно и будет отменено!"

Также американский лидер добавил: "Когда страна более не может сказать, кто может, а кто не может въезжать и выезжать из нее, особенно по причинам, связанным с защитой и безопасностью - это большая проблема!".

Трамп указал, что "определенные ближневосточные страны" поддержали его указ, поскольку понимают обстановку в сфере безопасности, передает "Интерфакс".

Решение о приостановке действия указа вынес федеральный судья Джеймс Робарт из Сиэтла. Оно действует на всей территории страны. В субботу, 4 февраля, авиакомпании по всему миру стали допускать к посадке граждан стран из черного списка Трампа с действующими американскими визами. При этом неясно, сколько продлится это окно, так как Белый дом намерен в срочном порядке опротестовать решение.

Указ президента США "О защите страны от въезда иностранных террористов" был подписан 27 января и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии - на неопределенный срок, из других стран - на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность". Это семь стран с преимущественно мусульманским населением: Сирия, Иран, Ирак, Ливии, Сомали, Судан и Йемен.

Указ Трампа вызвал бурю протестов в США и по всему миру, его исполнение наталкивается на судебные запреты. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

В Лондоне тысячи человек митингуют против визита Трампа в Великобританию



В Лондоне проходит многотысячный протест против указа президента США Дональда Трампа о запрете въезда в США гражданам семи стран, а также против его визита в Великобританию.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Тысячи протестующих вышли на улицы, чтобы призвать Терезу Мэй прекратить "тайный сговор" с Дональдом Трампом", - отмечает издание.

Сообщается, что демонстранты призывают премьер-министра Британии отказать Трампу в государственном визите в Британию.

Участники марша, организованного "Stop the War Coalition", "Stand Up to Racism" и "Muslim Association of Britain" и другими, прошлись от Посольства США в центре Лондона в направлении Даунинг-стрит.

Сообщается, что протестующие размахивали плакатами, заявляя - "Мусульмане не будут "козлами отпущения", "Нет - войне, нет - Трампу", и скандировали "Тереза Мэй, позор тебе".

Ранее сообщалось, что британское правительство не отменит государственный визит в страну президента США Дональда Трампа, поскольку такой шаг "перечеркнет" все договоренности, достигнутые британским премьер-министром Терезой Мэй во время ее визита в США.

Напомним, депутаты парламента Великобритании 20 февраля проведут дебаты относительно того, предоставлять ли разрешение на государственный визит в страну президенту США Дональду Трампу.

Cсылки по теме: