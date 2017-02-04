Жириновский предложил присоединить Беларусь к РФ

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил присоединить Беларусь к Российской Федерации.

Об этом он заявил на партийном съезде в Москве, передает "Белорусский партизан".

При этом лидер ЛДПР сравнил политику Александра Лукашенко с теленком.

"Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет", — сказал Жириновский, добавив, что белорусский руководитель "высосал из России" все, что можно.

По его словам, Лукашенко хочет, чтобы Беларусь оставалась отдельным государством, но могла получать блага по внутрироссийским ценам.

"Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо", — заявил Жириновский.

Напомним, 3 февраля Лукашенко заявил, что введение пограничных зон между Россией и Беларусью без предварительных переговоров может привести к серьезному конфликту.

Cсылки по теме: