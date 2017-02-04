Суд в Сиэтле приостановил действие миграционного указа Трампа. Белый дом опротестует

Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами.

Об этом сообщает "ВВС-Россия".

Белый дом опротестует решение суда



Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении она требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.

Решение о приостановке действия указа вынес федеральный судья Джеймс Робарт из Ситэтла. Оно действует на всей территории страны. Как отмечает CNN, это решение сулит "полные неуверенности" в части исполнения резонансного указа выходные.

Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, комментируя решение приостановить действие указа, назвал его свидетельством торжества закона в США. Он добавил, что теперь люди, попавшие под действие указа, снова смогут обращаться за визами. По его мнению, указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом, право за свободу вероисповедания, право на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции.

Reuters отмечает, что указы Трампа приостановили действие десятков тысяч виз. И пока неясно, считается ли, что эти визы будут действительны по прилету или же достигшие США могут столкнуться со сложностями в аэропортах.

Юрист, представляющий интересы американского правительства, отвечая на вопрос судьи во время слушаний в федеральном суде штата Вирджиния, заявил, что были аннулированы более 100 тысяч американских виз. При этом никому из возвращавшихся в США людей с постоянным видом на жительство не было отказано во въезде, подчеркнул он.

Правительственный юрист выступал в ходе слушания иска, поданного двумя братьями из Йемена, прелетевшими в США в прошлую субботу. Несмотря на то, что у них был временный вид на жительство, их сразу же посадили на обратный рейс в Эфиопию.

"Число 100 тысяч забирает воздух из моих легких". - заявил в суде юрист из Центра правовой помощи, который представляет интересы братьев.

Однако позже Госдепартамент назвал уточненные данные, согласно которым после подписания иммиграционного указа Трампа было аннулировано менее 60 тысяч виз, передает Associated Press.

Пограничная служба уже выпустила указание для авиакомпаний о том, что правительство США быстро возобновит выдачу виз гражданам стран из черного списка Трампа, а беженцев из этих стран следует пускать на самолеты, летящие в Америку.

Белый дом опротестует решение суда



Минюст США намерен опротестовать решение суда в Сиэтле, приостановившего действие указа президента страны Дональда Трампа, которым он запретил въезд в страну гражданам семи государств с преобладающим мусульманским населением. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"В самое ближайшее и возможное время министерство юстиции намерено опротестовать это решение и защитить указ президента, который, как мы полагаем, законен и соответствует (законам США)", - говорится в сообщении.

При этом первоначально в комментарии Белого дома было объявлено, что решение суда "возмутительно". Позднее эпитет убрали.

В Белом доме подчеркивают, что указы Трампа нацелены на защиту США и "президент имеет конституционное право и обязанность защищать американцев".

Напомним, указ президента США "О защите страны от въезда иностранных террористов" был подписан 27 января и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии - на неопределенный срок, из других стран - на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность". Это семь стран с преимущественно мусульманским населением: Сирия, Иран, Ирак, Ливии, Сомали, Судан и Йемен.

Указ Трампа вызвал бурю протестов в США и по всему миру, его исполнение наталкивается на судебные запреты. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

Отметим, в Детройте судья Восточного округа штата Мичиган Виктория Робертс также временно приостановила действие антимиграционного указа Трампа. Согласно решению суда, запрещается "отказывать во въезде в США тем, кто легально живет в стране на постоянной основе, а также тем, кто имеет действующую иммиграционную визу".

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