Курды начали новое наступление на Ракку

Курдские войска, которых поддерживают США, начали на севере Сирии новое наступление с целью отбить города и села вокруг города Ракка, который контролируется ИГИЛ. Об этом говорится в заявлении "Демократических сил Сирии", передает The Associated Press.

По словам пресс-секретаря "Демократических сил Сирии", это уже третья фаза операции по захвату Ракки, которая началась еще в ноябре.

Цель операции - изолировать Ракку от остальной части территории, прежде чем начать штурм самого города.

Сообщается, что это заявление прозвучало через день после того, как самолеты международной коалиции разрушили два моста на южной окраине Ракки, которая является "столицей" самопровозглашенного халифата.

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