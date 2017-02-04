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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 4 февраля 2017 г.
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Сегодня на карту поставлена судьба Европы - Олланд
время публикации: 10:40
последнее обновление: 11:10
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Президент Франции Франсуа Олланд заявил выступая перед журналистами после первой части саммита ЕС, что Европа сама должна строить свое будущее
В пятницу, 3 февраля, на пресс-конференции в Валлетте (Мальта) в рамках саммита ЕС обсуждалась ситуация вокруг решений и намерений новой администрации США
"Сегодня на карту поставлена Европа, ее судьба. Эту судьбу определять не кому-то другому. Европейцам самим надлежит знать, чего они хотят"

Президент Франции Франсуа Олланд заявил выступая перед журналистами после первой части саммита ЕС, что Европа сама должна строить свое будущее, передает "Интерфакс-Украина".

В пятницу, 3 февраля, на пресс-конференции в Валлетте (Мальта) в рамках саммита ЕС обсуждалась ситуация вокруг решений и намерений новой администрации США.

"Можно иметь в составе 28 различных мнений, даже разные оценки администрации Трампа, которые среди нас могут не совпадать. Но существует единство Европейского союза, которое требует принять все меры в отношении того, что происходит", − отметил французский президент.

"Первое заключение, которое следует сделать, касается того, что даже притом, что в НАТО остается трансатлантическая солидарность, Европа должна организовать свою собственную оборону в рамках этого альянса", − подчеркнул Олланд и добавил, что это надо "объявить в качестве перспективы Европейского союза".

Олланд указал, что члены ЕС должны усиливать свои оборонные возможности и "в срочном порядке обеспечить стратегическую автономию" Евросоюза.

По его словам, это должно быть сделано, во-первых, в интересах безопасности Европы, которая должна уметь защитить себя собственными силами "в рамках альянса", а, во-вторых, чтобы объявить такую позицию миру.

Олланд также заявил, что перед лицом вызова, возникшего в связи с избранием президентом США Дональда Трампа и его первыми решениями, страны ЕС тем более должны "сформировать европейский ответ и определить совместные перспективы по главным досье".

"Сегодня на карту поставлена Европа, ее судьба. Эту судьбу определять не кому-то другому. Европейцам самим надлежит знать, чего они хотят", − акцентировал глава Франции.

"Европейские страны не могут отвечать раздельно, даже если каждая имеет свою собственную дипломатию и стремление вести переговоры с Соединенными Штатами или другими странами. Только вместе мы можем иметь необходимую силу и способность заявлять о наших интересах и ценностях", − подчеркнул Олланд.

Ранее премьер Словении заявил, что проблема мигрантов может развалить ЕС. А председатель Европейского совета Дональд Туск в процессе подготовки к саммиту ЕС на Мальте 3 февраля направил письмо 27 лидерам стран Евросоюза (без Великобритании), в котором предупредил о риске в случае распада объединения попасть в зависимость от США, России и Китая.

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