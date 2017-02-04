Глава "Нацфронта" Марин Ле Пен начала президентскую кампанию со 144 обещаний

Глава французской правой партии "Нацфронт" Марин Ле Пен объявила о старте президентской кампании, передает Reuters.

Ле Пен начала кампанию, обещая сделать Францию "свободной". Главным образом, от глобализации, которую Ле Пен трактует как влияние на страну извне. Одно из ее ключевых обещаний, вновь озвученных на съезде в Лионе, - провести референдум о выходе страны из Евросоюза, как это произошло в Великобритании. Также она намерена вывести Францию из объединенного командования НАТО.

Всего же в программе лидера "Нацфронта" 144 "обязательства". Они включают предложения о выходе из еврозоны, новый налог на наем иностранцев, снижение пенсионного возраста и увеличение ряда социальных выплат. При этом она обещает снизить налоги для мелкого бизнеса, а также подоходный налог.

Помимо этого, в манифесте Ле Пен обещает ограничить некоторые права, которые сейчас распространяются на всех живущих во Франции: например, на бесплатное образование смогут рассчитывать лишь граждане страны. Кандидат-евроскептик также обещает нанять больше полицейских и построит больше тюрем.

Как отмечает Reuters, в манифесте нет деталей по поводу целей макроэкономической политики, например, в части госдолга. Там не объясняется, как правительство Ле Пен намерено сбалансировать бюджет, одновременно снижая налоги и увеличивая социальные выплаты.

По данным последних опросов, наиболее вероятным соперником Ле Пен во втором туре будет Эммануэль Макрон, выступающий за евроинтеграцию центрист, платформа которого кардинально отличается от предложений "Нацфронта".

Ле Пен называет предложения оппонентов - Фиона и Макрона - направленными на уничтожение границ, а свою платформу - "патриотическим выбором". Впрочем, то, что второй тур она проигрывает обоим центристам, указывает, что ей предстоит привлечь на свою сторону новых сторонников.

Reuters называет гонку самой непредсказуемой за последние годы: по результатам опросов, Ле Пен проиграет во втором туре. Однако шансы одного из ее конкурентов - Франсуа Фийона - уже оказались подорваны скандалом с заработками супруги за несделанную работу.

Накануне сайт Wikileaks, регулярно сливавший информацию о деятельности предвыборного штаба Хиллари Клинтон во время кампании в США, сообщил, что в распоряжении организации есть тысячи документов о конкурентах французской гонки.

Экс-премьер Франции, кандидат в президенты Фийон покинет гонку за пост главы государства по итогам первого тура, показал последний опрос компании Ifop. Согласно его данным, фаворитом первого тура станет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (25%). На втором месте окажется бывший министр экономики Эммануэль Макрон (20,5%). Замкнет тройку лидеров Фийон (18,5%).

Во втором туре выборов Ле Пен проиграет Макрону с 37% голосов против 63%, свидетельствуют данные социологов.

Выборы президента во Франции будут проходить в два этапа: первый тур состоится 23 апреля, второй - 7 мая.

Наряду с выборами в Германии, где, как ожидается, канцлер Ангела Меркель столкнется с серьезной оппозицией из-за своей политики в отношении беженцев, выборные кампании в этих крупнейших странах Европы могут в течение 2017 года полностью преобразить политический ландшафт континента.

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