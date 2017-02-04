Латвия построила на границе с РФ оградительную стену длиной 23 километра

На границе Латвии с Россией уже установлена оградительная стена длиной 23 километра с целью пресечения попыток нелегальных иммигрантов проникнуть в страну. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк, пишет издание Delfi.lv.

Работы по строительству забора начались в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. Сейчас на границе оборудована пограничная полоса длиной 65 км.

В 2017 году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать пограничную полосу длиной 150 км и построить 60 км стены, сообщила Позняк.

Как сообщалось, Эстония и Литва также планируют построить ограждающие стены на границе с РФ.

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