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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 4 февраля 2017 г.
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Иран является главным спонсором терроризма - Пентагон

время публикации: 13:15
последнее обновление: 13:15
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США считают Иран основным спонсором мирового терроризма

США считают Иран основным спонсором мирового терроризма, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Токио по итогам встречи с японской коллегой Томоми Инадой.

Как пишет NEWSru.com, резкие заявления Мэттиса прозвучали после объявления о новых санкциях в отношении Ирана - первого негативного решения в этой сфере с момента заключения ядерной сделки летом 2015 года, что стало одним из главных внешнеполитических достижений предыдущей администрации и международного сообщества.

Мэттис заявил: "Что касается проблемы Ирана, то это государство является одним из главных спонсоров мирового терроризма. Нам необходимо донести это до Ирана".

Вместе с тем глава Пентагона указал, что "не видит необходимости увеличивать американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана". Он подчеркнул, что такая возможность у Штатов есть.

США в пятницу, 3 февраля, расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Непосредственной причиной были испытания баллистических ракет, и санкции затронули лиц, которых США посчитали причастными к ракетной программе Тегерана. При этом также указывались еще две причины для введения санкций: это нападения на саудовские суда и финансирование террористической деятельности в Сирии и Йемене.

Согласно резолюции ООН N 1929, Ирану запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой или запуском баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

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Суббота, 4 февраля 2017 г.  

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